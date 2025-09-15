Apple официально выпускает iOS 26 уже в этот понедельник, 15 сентября. Обновление приносит один из крупнейших редизайнов за последние годы под названием Liquid Glass, а также множество функциональных улучшений.

Редакция 24 Канала собрала всю информацию о ключевых изменениях и провела несколько тестов, чтобы помочь вам решить, стоит ли устанавливать новую ОС на ваш iPhone.

Смотрите также iPhone 17 уже здесь: теперь с экраном ProMotion и революцией в селфи-камере

Что нового в iOS 26 и какие устройства ее получат?

Как и обычно, Apple выпускает свои обновления в 20:00 по киевскому времени. Проверить их наличие можно в меню "Настройки", перейдя в раздел "Основные" и "Обновление ПО".

Нынешнее обновление сосредоточено в большинстве на визуальных улучшениях. В iOS 26 появилось много новых анимаций и других "украшений" интерфейса, которые делают взаимодействие с системой свежей, но одновременно могут влиять на потребление заряда батареи.

Обновление до iOS 26 получат следующие модели iPhone:

iPhone 17, Air, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и более новые)

Что такое Liquid Glass и как он выглядит?

Самым большим и заметным изменением в iOS 26, бесспорно, является полный редизайн операционной системы. Apple внедрила новый материал под названием Liquid Glass, который кардинально изменил вид программного обеспечения iPhone. Он вдохновлен операционной системой visionOS и создает ощущение единства между всеми устройствами Apple.



Новый дизайн Liquid Glass / Фото Apple

Liquid Glass – это полупрозрачный материал, который, подобно настоящему стеклу, позволяет свету и цветам проникать сквозь него, акцентируя на контенте на дисплее вашего iPhone. Дизайн разработан так, чтобы вести себя как стекло в реальном мире: он может едва заметно "отражать свет", когда вы двигаете телефоном, благодаря рендерингу в реальном времени.

Иконки приложений выглядят так, будто состоят из нескольких слоев стекла, что придает им глубины. Кроме стандартных цветных иконок, Apple также добавила опцию полупрозрачных иконок, что еще больше усиливает эффект стеклянной поверхности.

Хотя iOS 26 имеет другой вид, она сохраняет привычные принципы работы. Apple стремилась, чтобы несмотря на изменения, система оставалась интуитивно понятной для пользователей. Меню, панели и кнопки выглядят по-новому и имеют некоторые новые функции, но эти функции являются расширением того, к чему пользователи iPhone уже привыкли.

Упрощенная навигация и всплывающие меню

Редизайн в iOS 26 имеет два основных аспекта: внешний вид Liquid Glass и упрощенную навигацию, которая подчеркивает этот новый материал. Apple убрала лишние настройки во всплывающие меню. Например, в приложении "Камера" теперь отображаются только два основных режима: фото и видео. Но если коснуться одной из кнопок, появится всплывающее меню с различными настройками съемки.



Liquid Glass сильно меняет вид системы / Фото Apple

Этот подход, когда элементы управления появляются только тогда, когда они нужны, является распространенным в iOS 26. Если вы не можете найти какую-то функцию, попробуйте коснуться небольшой иконки на экране – скорее всего, меню расширится и покажет дополнительные опции.

Исчезающая навигация и новое пространство

Во многих приложениях элементы навигации теперь исчезают, когда они не нужны. Яркий пример – Safari. Когда вы прокручиваете страницу вниз, панель вкладок сворачивается до небольшой полоски, показывающей только название сайта. Прокрутка вверх возвращает полную панель. Подобным образом работает расширяемая панель поиска в "Фото" и Apple Music – она появляется при нажатии, скрывая другие элементы.

Кроме этого, Apple изменила общий вид интерфейса. В списках, например в приложении "Настройки", увеличено расстояние между пунктами, что делает вид менее загроможденным. Хотя теперь придется больше прокручивать, читабельность улучшилась.



Обновленный центр управления / Фото Apple

Почти все элементы интерфейса – от кнопок в "Центре управления" до панелей навигации и уведомлений – получили более закругленную, таблеткообразную форму. Это заметный контраст с более квадратными формами iOS 18. Единственным исключением остались иконки приложений, которые сохранили свою привычную форму.

Как изменился экран блокировки?

На экране блокировки часы теперь автоматически адаптируются, чтобы заполнить пустое пространство. Также для поддерживаемых песен в Apple Music появились полноэкранные анимированные обложки альбомов.



Экран блокировки теперь будет иметь другой вид / Фото 24 Канал

Какие функции iMessage добавили?

Приложение "Сообщения" получило значительное обновление:

Фоны для чатов : Теперь вы можете установить фон для любого разговора, и его будут видеть все участники. Можно выбрать из вариантов Apple или установить собственное фото.

: Теперь вы можете установить фон для любого разговора, и его будут видеть все участники. Можно выбрать из вариантов Apple или установить собственное фото. Опросы : В групповых чатах появилась возможность создавать опросы, чтобы голосовать за различные вопросы, например, выбор ресторана.

: В групповых чатах появилась возможность создавать опросы, чтобы голосовать за различные вопросы, например, выбор ресторана. Индикаторы набора текста : Теперь в групповых чатах видно, кто именно набирает сообщения.

: Теперь в групповых чатах видно, кто именно набирает сообщения. Частичное копирование : Частичное копирование : Новая опция "Выбрать" позволяет выделить и скопировать только часть текста в сообщении, а не все сообщение целиком.

: Новая опция "Выбрать" позволяет выделить и скопировать только часть текста в сообщении, а не все сообщение целиком. Фильтрация неизвестных отправителей: Эта функция автоматически перемещает сообщения от неизвестных контактов в отдельную папку и скрывает уведомления от них.

Как обновили "Телефон"?

Приложение "Телефон" стало умнее. Функция Call Screening (Проверка вызова) может спросить у неизвестного абонента его имя и причину звонка. А Hold Assist (Ассистент удержания) позволяет iPhone автоматически ждать на линии вместо вас и оповещать, когда оператор будет готов к разговору.



Телефон получил проверку вызова и несколько обновленных функций / Фото 24 Канал

Как работает адаптивный режим энергосбережения?

Наряду с обычным режимом низкого заряда появился новый "Адаптивный режим". Он вносит "корректировки производительности" для продления работы батареи, например, немного снижает яркость дисплея. Этот режим доступен только на моделях iPhone 15 Pro и более новых.

Как изменилась Apple Music?

В Apple Music функция AutoMix заменила Crossfade и теперь плавно сводит треки, как диджей. Также на iPhone появилась версия программы Preview (Предварительный просмотр) с Mac, что позволяет редактировать и размечать PDF-файлы и изображения.



Приложение Apple Music также обновили / Фото 24 Канал

Что нового в CarPlay?



Обновленный интерфейс CarPlay / Фото Apple

Интерфейс CarPlay также получил дизайн Liquid Glass. Кроме того, появилось много новых функций:

Возможность отвечать на сообщения стандартными реакциями (Tapbacks).

Просмотр закрепленных разговоров в приложении "Сообщения".

Компактный вид входящих звонков, не перекрывающий навигацию.

Отображение Live Activities на главном экране.

Возможность беспроводной трансляции видео с iPhone на экран автомобиля через AirPlay (работает только когда авто припарковано).

Как iOS 26 влияет на автономность и производительность?

Мы провели несколько небольших тестов, чтобы выяснить, как обновление влияет на различные модели iPhone.

iPhone SE (2022) : На iOS 26 устройство проработало 3 часа 34 минуты. Лучший результат показала версия на iOS 18 – 3 часа 53 минуты.

: На iOS 26 устройство проработало 3 часа 34 минуты. Лучший результат показала версия на iOS 18 – 3 часа 53 минуты. iPhone 13 mini : Здесь падение автономности еще заметнее. На iOS 26 смартфон разрядился за 4 часа 29 минут, тогда как на "родной" iOS 15 он работал 5 часов 11 минут.

: Здесь падение автономности еще заметнее. На iOS 26 смартфон разрядился за 4 часа 29 минут, тогда как на "родной" iOS 15 он работал 5 часов 11 минут. iPhone 16 Pro/Pro Max: На моделях 16 Pro и 16e новая iOS 26 показала небольшое улучшение автономности. Однако iPhone 16 Pro Max на iOS 26 проработал почти на 50 минут меньше, чем на iOS 18. Это может быть маркетинговым ходом для повышения продаж нового iPhone 17 Pro Max.

Что касается производительности, то на iPhone SE и 13 mini после обновления наблюдаются заметные подвисания. Даже после периода оптимизации, iOS 18 работает на этих моделях значительно лучше.

Важно! Тесты проводились на последней доступной бета версии iOS 26, поэтому в финальной версии показатели могут несколько отличаться, но вряд ли они будут сильно лучше. Кроме того, протестированы были уже используемые модели, поэтому мы измеряли только изменения во времени работы до и после обновления.

Так стоит ли обновляться?

iOS 26 предлагает много интересных и полезных функций, особенно для владельцев новых iPhone. Однако, если у вас более старая модель (iPhone 11, 12, SE или 13 mini), обновление может негативно повлиять на автономность и скорость работы.

В таком случае лучше остаться на стабильной версии iOS 18. Владельцам iPhone 16 Pro Max также стоит быть осторожными из-за потенциального снижения времени работы от батареи. Советуем дождаться релиза и первых отзывов от пользователей, а уже потом принять решение об обновлении.