Искусственный интеллект стремительно меняет правила игры на рынке труда. Для кандидатов это открывает новые возможности для ускорения поиска идеальной вакансии. Однако неумелое использование этих технологий может не только не помочь, но и навредить шансам на успех. Важно найти баланс, чтобы ИИ стал вашим союзником, а не причиной отказа.

Как ИИ может улучшить ваше резюме?

Одним из ключевых преимуществ ИИ является помощь в создании и адаптации резюме. Современные компании часто используют автоматизированные системы отслеживания кандидатов, которые фильтруют заявки по ключевым словам. ИИ-инструменты могут проанализировать описание вакансии и ваше резюме, предложив правки, которые помогут пройти этот начальный отбор. Алгоритмы проверят документ на наличие грамматических ошибок и помогут адаптировать его под конкретную должность, делая ваш профиль более привлекательным для рекрутера, пишет 24 Канал.

Как же обернуть это в свою пользу? Прежде всего, отправьте искусственному интеллекту найденную вакансию.

Если вы пользуетесь ИИ без доступа в интернет (таким, как Google Gemini), то в таком случае скопируйте текст вакансии, отправьте ее чат-боту и попросите проанализировать.

Если же вы используете ИИ от Perplexity, достаточно просто предоставить ему ссылку.

Если это ChatCPT или Claude, не забудьте включить веб-поиск.

К этому тексту добавьте в начале запрос. Он может звучать так: "Ты опытный рекрутер, что нанимает людей на должность (укажите должность) . Проанализируй вакансию компании, определи ключевые моменты и требования к кандидату, на которые мне стоит обратить внимание в своем резюме. Назови конкретные вещи, которые стоит указать в моем резюме, чтобы на него обратили внимание".

Второй способ похож, но несколько отличается. Большинство ведущих ИИ умеют анализировать документы разных форматов. Отправьте ему файл с вашим резюме или скопируйте его текст и вставьте в окно сообщения. Попросите проанализировать его вместе с вакансией по ссылке (или скопированным текстом вакансии), сравнить два текста и дать подсказки для улучшения текста.

Ваш промпт может быть таким: "Ты опытный рекрутер, который нанимает людей на должность (укажите должность) . Проанализируй мое резюме в файле, который я добавляю к запросу, и сравни его с текстом вакансии. Покажи слабые места моего резюме, а также дай советы для улучшения: что нужно добавить в резюме или удалить из него, чтобы оно соответствовало требованиям вакансии, и чтобы на него обратила внимание компания".

Отдельно о NotebookLM

Особенно полезным здесь может быть сервис NotebookLM от Google. Он позволяет загрузить до 50 источников (в бесплатной версии) различного формата, а затем задавать к ним вопросы. Добавьте ссылку на вакансию или ее текст, загрузите файл или текст резюме и отправьте один из запросов выше или составьте свой, написанный по собственным потребностям.

Однако, отметим, что NotebookLM работает только с теми файлами и ссылками, которые вы ему даете. Он не имеет прямого доступа в интернет для поиска дополнительных источников. Поэтому вам стоит дополнительно воспользоваться другим ИИ, чтобы поручить чат-боту исследовать вашу отрасль и предложить способы оптимизации. Например, если существует высокий спрос на программистов со знанием конкретного языка, который вы знаете, вы можете подчеркнуть это в своем резюме. Попросите ИИ провести глубокое исследование и выявить ключевые навыки, которые компании и рекрутеры хотят видеть у будущих работников.

Сопроводительное письмо

Обратите внимание, что многие вакансии требуют также сопроводительного письма, пишет PCMag. Любой современный ИИ может подсказать вам, как его написать, или даже полностью создать его за вас.

Однако не стоит увлекаться этим излишне, ведь обычно использование ИИ в таких текстах хорошо видно, поэтому это может сыграть и против вас, если рекрутер плохо относится к использованию ИИ. Вы можете попросить создать черновой вариант сопроводительного письма, а затем отредактировать его под свой стиль.

Чтобы получить помощь в этом вопросе, вы можете применить такой промпт: "Напиши профессиональное сопроводительное письмо для вакансии (укажите должность) , в котором объясни, почему я лучше всего подхожу на эту должность. Расскажи простыми словами о моем опыте и подчеркни, что меня отличает от других кандидатов. Используй для этого следующие данные". И добавьте данные вашего резюме и дополнительные мысли, которые туда не вошли, но были бы уместны в развернутом письме.

Подготовьтесь к интервью

Подготовка к интервью – еще одна сфера, где ИИ может быть полезным. Предоставьте чат-боту информацию о вакансии и попросите его смоделировать возможное собеседование. Пусть он даст вам условные 20 вопросов, которые может задать рекрутер. Попробуйте ответить на них.

Особенно полезным для этого может быть голосовой режим, который уже давно запустили такие сервисы, как Perplexity, Gemini, ChatCPT и Claude. Вы буквально можете попросить смоделировать собеседование, где ИИ будет обращаться к вам голосом, слушать ваши ответы, отвечать вам как рекрутер и давать советы по вашим ответам.

Это отличная возможность потренироваться, получить обратную связь по своим ответам, поработать над языком тела и уверенностью. Такие тренировки помогают выявить слабые места и лучше подготовиться к реальному разговору с рекрутером.

Но главное – это поиск

Кроме того, ИИ значительно упрощает процесс поиска соответствующих вакансий. Вместо того, чтобы часами просматривать нерелевантные предложения, вы можете доверить этот процесс интеллектуальным платформам. Такие сервисы, как LinkedIn, уже активно используют ИИ для анализа вашего профиля, навыков и опыта, чтобы рекомендовать наиболее подходящие позиции. Это экономит время и позволяет сосредоточиться на подготовке к собеседованиям, пишет Fast Company.

Вы также можете попробовать воспользоваться функциями поиска в Perplexity, ChatCPT, Claude или других ИИ, которые имеют доступ в интернет в реальном времени. Чат-боты с такими возможностями умеют проверять актуальность (дату) информации, поэтому могут найти для вас актуальные вакансии. Опишите ваши потребности и пожелания, попросив найти, скажем, 10 идеальных вакансий.

Стоит не забывать, что ИИ может также подсказать вам, как в целом правильно составлять резюме и сопроводительные письма, без привязки к конкретной вакансии. Он даст советы относительно того, какую информацию указывать, а какую игнорировать, как ее подавать и в каком порядке, в каких объемах и прочее.