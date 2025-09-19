Появились впечатляющие фото кометы открытой украинским астрономом-любителем
- Комета C/2025 R2 SWAN, открыта украинцем Владимиром Безуглым, стала объектом астрономических наблюдений со всего мира, ее можно увидеть в созвездии Девы.
- Комета видна вечером после захода Солнца, а ее внезапная яркость связана с "послеперигелийной вспышкой" после максимального сближения с Солнцем.
Комета, ранее известная как SWAN25B, получила официальное название C/2025 R2 SWAN. Астрономы со всего мира делятся новыми впечатляющими снимками объекта, открытого украинцем Владимиром Безуглым. На фотографиях видно ее огромный хвост и динамические газовые потоки, образовавшиеся под действием солнечного ветра.
Комета C/2025 R2 SWAN продолжает удивлять наблюдателей со времени ее открытия, о котором 24 Канал ее текущий блеск оценивается примерно в +7.0 звездной величины, что делает ее доступной для наблюдений в небольшие телескопы. Сейчас объект находится в созвездии Девы, между звездой Спика и планетой Марс.
Что видно на ярких фото кометы C/2025 R2 SWAN?
Астрофотографы из разных стран опубликовали серию исключительных снимков. Брей Фоллс сделал фото кометы, а австрийские фотографы Джеральд Реманн і Михаэль Йегер создали мозаичное изображение, на котором даже не уместился весь ее хвост.
Впоследствии они же получили кадр с чрезвычайной детализацией газовых потоков в хвосте кометы. Кроме того, эти же фотографы создали анимацию, которая демонстрирует динамику хвоста под влиянием солнечного ветра.
Кто открыл комету C/2025 R2 SWAN?
За открытием этого небесного тела стоит украинский астроном-любитель Владимир Безуглый. Он обнаружил комету, анализируя снимки, сделанные инструментом SWAN на борту космического аппарата SOHO.
Для подтверждения открытия и получения качественных изображений он обратился к чешскому астроному Мартину Машеку. Первые снимки показали, что комета имеет газопылевое облако диаметром 3,7 угловой минуты и ионный хвост, простирающийся на 2,8 градуса.
Можно ли увидеть комету?
Наблюдать за C/2025 R2 SWAN можно вечером, сразу после захода Солнца над западным горизонтом. Она остается видимой примерно час.
Ученые считают, что ее внезапная яркость является следствием "послеперигелийной вспышки" – непредсказуемой активизации после максимального сближения с Солнцем. Для Владимира Безуглого это уже вторая открытая комета после C/2023 A2 в январе 2023 года.