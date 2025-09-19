Комета, ранее известная как SWAN25B, получила официальное название C/2025 R2 SWAN. Астрономы со всего мира делятся новыми впечатляющими снимками объекта, открытого украинцем Владимиром Безуглым. На фотографиях видно ее огромный хвост и динамические газовые потоки, образовавшиеся под действием солнечного ветра.

Комета C/2025 R2 SWAN продолжает удивлять наблюдателей со времени ее открытия, о котором 24 Канал ее текущий блеск оценивается примерно в +7.0 звездной величины, что делает ее доступной для наблюдений в небольшие телескопы. Сейчас объект находится в созвездии Девы, между звездой Спика и планетой Марс.

Что видно на ярких фото кометы C/2025 R2 SWAN?

Астрофотографы из разных стран опубликовали серию исключительных снимков. Брей Фоллс сделал фото кометы, а австрийские фотографы Джеральд Реманн і Михаэль Йегер создали мозаичное изображение, на котором даже не уместился весь ее хвост.

Впоследствии они же получили кадр с чрезвычайной детализацией газовых потоков в хвосте кометы. Кроме того, эти же фотографы создали анимацию, которая демонстрирует динамику хвоста под влиянием солнечного ветра.

Кто открыл комету C/2025 R2 SWAN?

За открытием этого небесного тела стоит украинский астроном-любитель Владимир Безуглый. Он обнаружил комету, анализируя снимки, сделанные инструментом SWAN на борту космического аппарата SOHO.

Для подтверждения открытия и получения качественных изображений он обратился к чешскому астроному Мартину Машеку. Первые снимки показали, что комета имеет газопылевое облако диаметром 3,7 угловой минуты и ионный хвост, простирающийся на 2,8 градуса.

Можно ли увидеть комету?

Наблюдать за C/2025 R2 SWAN можно вечером, сразу после захода Солнца над западным горизонтом. Она остается видимой примерно час.

Ученые считают, что ее внезапная яркость является следствием "послеперигелийной вспышки" – непредсказуемой активизации после максимального сближения с Солнцем. Для Владимира Безуглого это уже вторая открытая комета после C/2023 A2 в январе 2023 года.