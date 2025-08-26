В ночь на 26 августа жители многих областей Украины наблюдали необычное космическое явление - яркий тонкий луч света среди звезд на ночном небе. Первоначальные предположения подозревали комету или явление светового столба, однако, скорее всего, это была китайская ракета, которая как раз осуществляла миссию.

По первому предположению телеграм-канала Alpha Centauri, это мог быть болид, но впоследствии канал сообщил, что это таки была ракета. Об этом также сообщил астроном Джонатан МакДауэлл. Он рассказал, что явление, которое наблюдали не только в Украине, было следствием сброса топлива китайской ракетой CZ-8A (Long March 8A), информирует 24 Канал.

Что на самом деле наблюдали над Украиной и Европой?

Световое явление было замечено не только в Украине, но и по всей Европе – от Германии до Словакии. Сброс топлива с верхней ступени ракеты CZ-8A наблюдали в Германии в 20:38 UTC (22:38 CEST), а сама ракета была запущена в 19:08 UTC.



Во время такой процедуры избыточное топливо выводится из баков ракеты после вывода спутников на орбиту. Это стандартная операция, предотвращающая возможные взрывы и загрязнение космического пространства.

В комментариях под постом астронома некоторые пользователи усомнились в том, что это может быть сброс топлива, ведь струя слишком прямая. На это МакДауэлл ответил, что это может быть вызвано особенностью строения системы вентиляции.

В остальном же явление, вероятно, является именно сбросом топлива. Когда оно попадает в разреженную атмосферу, то замерзает и образует кристаллы, которые отражают солнечный свет, создавая видимый с Земли яркий след.

Так это была китайская ракета?

Похоже что именно она. Запуск CZ-8A состоялся 25 августа 2025 года в 19:08 UTC (примерно в 22:08 по киевскому времени) с коммерческого космодрома LC-1 в Вэньчане, провинция Хайнань. Ракета доставила на орбиту девять спутников связи серии SatNet LEO Group 10 для китайской государственной интернет-констелляции.



Спутники SatNet входят в масштабный проект China Satellite Network Group, предусматривающий развертывание почти 13 000 спутников для создания конкурентоспособной альтернативы Starlink.

На сегодня SatNet уже разместила 57 спутников и планирует запустить около 400 до конца 2027 года.

Запуск миссии SatNeo Group 10 – смотрите видео:

Это был четвертый запуск ракеты CZ-8A в 2025 году и седьмой в целом с момента дебюта версии 8A. Предыдущие запуски состоялись 11 февраля, 30 июля и планировался еще один на конец августа.

Что известно о ракете CZ-8A?

Long March 8A является модернизированной версией ракеты Long March 8, разработанной Китайской академией технологий ракетостроения. Ракета впервые совершила полет 11 февраля 2025 года с космодрома Вэньчан.

Основные технические параметры CZ-8A включают высоту около 50 метров, стартовую массу 371 тонну и способность выводить до 8-9,8 тонн на низкую орбиту и около 7 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Ключевыми отличиями от базовой версии является увеличенный обтекатель диаметром 5,2 метра и модернизированные двигатели YF-75H второй ступени с повышенной тягой до 10 тонн каждый.

Таким образом, загадочное световое явление над Украиной и рядом Европейских стран оказалось наглядной демонстрацией активной космической деятельности Китая.