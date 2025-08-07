Федеральные агенты в США раскрыли масштабную схему контрабанды передовых графических процессоров в Китай. Арестованы два человека, которые, по версии следствия, руководили операцией из офиса в Эль-Монте, Калифорния, игнорируя экспортные ограничения. Это принесло им десятки миллионов долларов.

Как работала тайная сеть поставок чипов?

Судебные документы, рассекречены во вторник, подробно описывают фирму ALX Solutions Inc., которая возникла через несколько недель после введения санкций против Китая в конце 2022 года. В течение следующих двадцати месяцев компания осуществила 21 отправку товаров за границу, часто через Сингапур или Малайзию. Контрабандисты декларировали груз как "обычные видеокарты", не подлежащие ограничению. Во время одной из проверок таможенные сканеры обнаружили ящики, набитые самыми современными ускорителями, хотя коробки были обозначены как "компьютерные детали", пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Следователи также перехватили чаты организаторов схемы, где один из соучредителей, Чуань Генг, инструктировал своего партнера Шивея Янга "разбивать заказ, никогда не повторять одного экспедитора, менять этикетки, если кто-то спрашивает". Это свидетельствует о сознательном сокрытии настоящего назначения груза, считают в Министерстве юстиции.

Это дело основывается на правилах Бюро промышленности и безопасности (BIS), выданных в октябре 2022 года, которые ограничили доступ Китая к чипам, способных обрабатывать большие нейронные сети, если экспортеры не получат лицензию Министерства торговли. Чипы, о которых идет речь, имели пропускную способность примерно 600 гигабайт в секунду, что, по словам представителей BIS, соответствует аппаратному обеспечению, способному поддерживать военный искусственный интеллект.

Расследование разворачивалось, как настоящий шпионский триллер: в прошлом декабре таможенники в Лонг-Бич обнаружили неправильно маркированную паллету. Проверка серийного номера вывела на базу данных партнеров Nvidia. Дальнейшее наблюдение ночью отследило фургон доставки от порта до арендованного склада ALX. Когда агенты получили ордер на обыск, они нашли пустые антистатические лотки примерно для тысячи премиальных графических процессоров, рыночная стоимость которых составляла более 25 миллионов долларов, а также упаковочные накладные, направлявшиеся в новую фирму по искусственному интеллекту в Шэньчжэне.

Чуань Генг, законный резидент США, сдался без сопротивления.

Шивея Янга, срок студенческой визы которого истек в 2020 году, задержали в аэропорту Лос-Анджелеса с билетом в одну сторону до Тайбэя.

Суд освободил Генга под залог в 250 000 долларов, тогда как Янг остается под стражей до первого слушания. Оба обвиняются согласно Закону о реформе экспортного контроля, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Общедоступные документы показывают, что Генг ранее работал финансовым директором в краткосрочной компании электронной коммерции, расформированной из-за неуплаты налогов. Янг был совладельцем лос-анджелесского офиса по пересылке посылок, который обслуживал иностранных "перекупщиков кроссовок". Ни один из них не имел технического образования, что подкрепляет заявление прокуроров, что ALX существовала исключительно для перемещения запрещенного кремния на китайский рынок.