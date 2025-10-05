Американский ученый определил 50 самых опасных объектов космического мусора. Их уборка с орбиты могла бы вдвое снизить риск столкновений. Большинство этих объектов - это большие корпуса ракет, запущенных еще в прошлом веке, преимущественно СССР и Россией.

Какие именно объекты угрожают космосу и почему?

Наибольшую угрозу среди всего космического мусора представляют фрагменты аппаратов, запущенных до 2000 года. К такому выводу пришел старший научный сотрудник американской компании LeoLabs Даррен Макнайт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnika.

Он представил список из 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите, которые могут вызвать катастрофические последствия. Убрав их, можно уменьшить опасность столкновений в космосе на 50%.

Эти объекты находятся на высоте от 700 до 1000 километров и движутся со скоростью около 8 км/с. Около 76% из них были запущены еще в прошлом веке, а 88% являются корпусами ракет.

Столкновение таких массивных объектов на орбитальной скорости может породить огромное количество обломков и запустить цепную реакцию, известную как синдром Кесслера. Образовавшееся облако мусора может оставаться на орбите сотни лет, угрожая всем активным спутникам.

Согласно анализу Макнайта, 34 из 50 самых опасных объектов были запущены СССР и Россией. Еще 10 принадлежат Китаю, три – США, два являются европейскими, и один – японским. Среди "лидеров" по уровню опасности – российские ракеты "Зенит-2", европейский спутник Envisat, японская ракета H-II и китайская CZ-2C.

Даже удаление только 10 самых опасных объектов из этого списка уменьшит общий риск столкновений на 30%.

Почему все становится только хуже?

Однако засорение орбиты не прекращается. Только с начала 2024 года на орбите появилось 26 новых корпусов ракет, которые будут оставаться там более 25 лет. Это нарушает международные рекомендации, которые устанавливают, что объект должен сойти с орбиты и сгореть в атмосфере раньше этого срока. Из этих 26 новых опасных объектов 21 запустил Китай, и средняя масса каждого превышает 4 тонны.

Власти США и Европы уже обязывает операторов оставлять верхние ступени ракет на низких высотах для естественного схода с орбиты или активно их сводить, как это делает SpaceX. Однако некоторые старые модели, например китайские, технически не способны повторно запускать двигатели в космосе. Кроме того, для сведения с орбиты нужен запас топлива, что уменьшает полезную нагрузку.

Эксперты обеспокоены планами Китая развернуть крупные спутниковые группировки, что потребует сотен запусков и может значительно усугубить ситуацию с космическим мусором. Хотя Пекин и разрабатывает технологии для захвата мусора, США видят в них потенциальную военную угрозу.

Тем временем японская компания Astroscale также достигает определенных успехов в решении этой проблемы. Три миссии этой компании в 2024 году совершили облет вокруг некоторых объектов и сфотографировали их, рассказывает ExtremeTech. Но пока ученые обсуждают, как убрать хотя бы несколько десятков старых объектов, на орбите появляются новые, и значительно быстрее.