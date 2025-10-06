Джефф Безос, основатель Amazon, имеет амбициозный план на будущее человечества, выходящий за пределы простого исследования космоса. Его видение кардинально отличается от идей Илона Маска и предполагает, что уже в ближайшие десятилетия миллионы людей будут жить за пределами Земли.

Какое будущее готовит Джефф Безос для человечества?

По мнению Джеффа Безоса, уже в ближайшие десятилетия миллионы людей будут не просто посещать космос, а постоянно жить там и работать. Он подчеркивает, что это будет их добровольный выбор, а не вынужденная необходимость. Между тем на Земле большую часть тяжелой работы будут выполнять роботы, а над планетой будут вращаться огромные центры обработки данных на основе искусственного интеллекта, пишет 24 Канал со ссылкой на PhoneArena.

Такое смелое заявление прозвучало на Неделе итальянских технологий в Турине, куда Безос приехал, чтобы выступить на одной сцене с Джоном Элканном из итальянской семьи Аньелли. Это видение космического будущего существенно отличается от планов другого известного миллиардера, Илона Маска, который мечтает о постоянных колониях на Марсе к 2050 году. Безос зато стремится к чему-то значительно ближе к Земле и, возможно, даже более футуристического и технологически продвинутого.

Одним из ключевых прогнозов Безоса является строительство гигантских дата-центров в космосе в течение следующих 10-20 лет. Главный аргумент в пользу этого – неисчерпаемая солнечная энергия. В космосе солнечная энергия доступна постоянно, что позволит таким дата-центрам значительно превзойти по производительности земные аналоги, которые потребляют огромное количество электроэнергии и воды для охлаждения. И хотя идея переноса дата-центров на орбиту не нова, Безос уверен, что это произойдет раньше, чем ожидает большинство людей, пишет The Times Of India.

Он также отметил, что переход к строительству в космосе является частью более широкой тенденции – использования космического пространства не только для исследований, но и для улучшения жизни на Земле.

Безос на пути к будущему

Стоит отметить, что Безос не сидит, сложа руки. Его космическая компания Blue Origin разрабатывает ряд передовых космических технологий с целью построить "дорогу в космос на благо Земли", в том числе и через перенос части промышленности на орбиту.

Основными направлениями работы Blue Origin является радикальное снижение стоимости доступа к космосу через многократное использование ракетных систем и освоение космических ресурсов. В этом человечеству должна помочь орбитальная платформа Blue Ring, которая фактически является центральным элементом многих будущих миссий, как пишет Blue Origin.



Платформа Blue Ring / Фото Blue Origin

Blue Ring разрабатывается для поддержки и обслуживания спутников и другой инфраструктуры на различных орбитах. Это многоцелевой космический аппарат, который выполняет функции космического буксира, хостинг-платформы и центра логистики. Это некая станция, позволяющая доставлять, размещать, обслуживать и дозаправлять полезные грузы на орбитах от средней околоземной до окололунной, Марса и межпланетного пространства. Сюда смогут прилететь астронавты, чтобы уже оттуда стартовать на свою миссию. Наконец, Blue Ring сможет выполнять роль связного хаба, который обеспечивает соединение между астронавтами на миссиях и Землей.



Платформа Blue Ring / Фото Blue Origin

Среди других технологий, которые разрабатывает компания, есть Orbital Reef (проект коммерческой космической станции на низкой околоземной орбите, что рассматривается как потенциальный преемник Международной космической станции), Mars Telecommunications Orbiter (орбитальный аппарат для обеспечения высокоскоростной связи между Землей и Марсом, который создается на базе платформы Blue Ring и будет готов к поддержке миссии NASA в 2028 году), Blue Moon (лунный посадочный модуль, разработан для доставки грузов и людей на поверхность Луны в рамках программы NASA Artemis), Blue Alchemist (технология, позволяющая производить солнечные элементы и алюминиевую проволоку непосредственно из лунного реголита).