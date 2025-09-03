В сентябре 2025 года нас ждут сразу два зрелищных астрономических явления. Сначала произойдет полное лунное затмение, которое окрасит ночное небо в багряные тона, а через две недели спустя произойдет частичное затмение Солнца, совпадающее с днем равноденствия. Эти события можно будет наблюдать из разных уголков Земли.

Что такое Кровавая Луна?

Сентябрь 2025 года станет особенным месяцем для всех, кто интересуется астрономией. В течение месяца произойдут два затмения, которые можно будет увидеть в разных частях мира. Первым станет полное лунное затмение, известное как "Кровавая Луна", которое состоится 7 сентября. Это будет уже второе полное лунное затмение за год, пишет 24 Канал.

Лучше всего это затмение будет видно в Азии и Западной Австралии, где можно будет проследить все его фазы от начала до конца.

Жители Европы, Африки, восточной Австралии и Новой Зеландии также смогут видеть затмение, включая полную фазу, но не так долго.

В целом все продлится более пяти часов, начавшись в 15:28 по Гринвичу. В Украине в этот момент будет 18:28. Хотя лунные затмения происходят одновременно для всех на Земле, видимость будет зависеть от того, когда происходит восход Луны в вашем городе.

В Луганске Луна взойдет в 18:48.

Киев увидит Луну в 19:25.

Львов – в 19:51.

Полная фаза, когда Луна полностью погрузится в самую темную часть тени Земли, продлится 82 минуты – с 17:30 до 18:52 по Гринвичу (в Украине – с 20:28 до 21:55). Таким образом в Украине Луна взойдет уже сразу в фазе полного затмения.

Для наблюдателей в Европе событие будет особенно интересным, ведь Луна взойдет над горизонтом уже погруженной в тень Земли и окрашенной в красный цвет. Например, в Берлине и Вене полная фаза начнется в 19:30 по местному времени, а восход Луны состоится лишь за несколько минут до этого.

Скроется Луна за горизонт в 05:34 (для наблюдателей в Киеве), но само затмение закончится значительно раньше. Оно продлится до 20:55 по Гринвичу (до 23:55 в Украине).

Таким образом в Украине основная часть затмения пройдет еще до того, как сядет Солнце, а остальное уже будет происходить в вечерней темноте.

Почему Луна "кровавая"?

Затмение называют "кровавым", поскольку в это время Луна приобретет характерный красноватый оттенок. Это происходит из-за того, что солнечный свет проходит сначала через атмосферу нашей планеты, и только потом попадает на спутник, который прячется за Землей. Принцип этого явления такой же, как и тогда, когда небо краснеет вечером: когда Солнце низко над горизонтом, его лучи проходят длинный путь через атмосферу, где частицы пыли и влаги рассеивают короткие волны света (синие и фиолетовые), оставляя длинные волны (красные и оранжевые), которые достигают наших глаз. В случае затмения солнечный свет пройдет через толщу атмосферы, заломится, частично рассеется, и наконец попадет на Луну в красном спектре.

Ожидается, что затмение будет достаточно темным и насыщенным по цвету, поскольку около 36% диаметра Луны пройдет через самую глубокую часть земной тени. Дополнительной уникальности событию придаст то, что Луна будет находиться вблизи перигея – ближайшей к Земле точки своей орбиты, из-за чего она будет выглядеть несколько больше, чем обычно.

Что дальше?

Второе небесное явление – частичное солнечное затмение – произойдет 21 сентября и совпадет с днем осеннего равноденствия, что придает ему название "затмение равноденствия". В отличие от лунного, это затмение будет видно гораздо меньшему количеству людей. Основные локации для наблюдений – Новая Зеландия, южная часть Тихого океана и Антарктида. В этих регионах можно будет увидеть впечатляющий восход Солнца в виде полумесяца.

В Украине этого затмения мы не увидим.

Хотя небо не потемнеет, как во время полного солнечного затмения, зрелище обещает быть незабываемым для наблюдателей. В некоторых частях Антарктиды и на юге Новой Зеландии Луна закроет до 86% солнечного диска. Например, в новозеландском городе Данидин Солнце взойдет уже частично затемненным, а максимальная фаза покрытия достигнет 72%.