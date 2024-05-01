Магнитные бури в мае 2024 года: чего ожидать в течение последнего месяца весны

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обновило информацию о космической погоде, добавив данные за май 2024 года. Пока значительных возмущений почти не ожидают, но стоит помнить, что Солнце умеет устраивать нам сюрпризы.

Магнитные бури в мае

Традиционно напоминаем, что прогнозы, которые делают спутниковые системы NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру являются лишь приблизительными, ведь Солнце является очень сложным для изучения и понимания космическим объектом, а наши технологии еще недостаточно развиты.

Смотрите также Капризная космическая погода: как солнечные бури влияют на жизнь планеты и что делать человечеству

Сейчас прогноз следующий:

Сегодня, 1 мая, Солнце является достаточно активным – K-индекс установлен на уровне 5. После полуночи, а также в 00:06, произошла сильная вспышка класса М , однако она направлена в сторону от Земли, поэтому ожидать поступления коронального выброса массы и магнитную бурю не стоит.

, однако она направлена в сторону от Земли, поэтому ожидать поступления коронального выброса массы и магнитную бурю не стоит. Следующие два дня ожидаются возмущения среднего уровня с K-индексом 4.

В дальнейшем с 4 по 7 мая ученые прогнозируют низкий уровень активности с K-индексом 3, а затем вплоть до 23 мая с K-индексом 2.

Однако вряд ли стоит ожидать, что этот прогноз оправдается. Стоит только вспомнить прошлый месяц, когда сначала прогнозировали низкую активность 21 и 22 апреля, а в результате она выросла до K-индекса 6. Поэтому вероятно, что в какой-то из этих дней наша звезда выдаст несколько умеренных или сильных вспышек.

В то же время можно на некоторое время успокоиться, поскольку снимки солнечной поверхности показывают, что прямо сейчас нет никаких солнечных пятен, направленных в сторону Земли. Вспышки происходят чаще всего именно в этих местах, где наблюдается неравномерное магнитное поле. Сейчас пятна расположены на северо-западной стороне и на юго-восточной, если смотреть с Земли.



Солнечные пятна по состоянию на 1 мая 2024 года / Фото SpaceWeatherLive.com

В конце месяца ученые снова прогнозируют некоторое повышение активности – до K-индекса 4 с 23 по 25 мая, а также 28 мая.

В остальные дни – спокойно.

Отметим, что вспышки на Солнце не означают обязательную и немедленную магнитную бурю на Земле. Во-первых, наша звезда огромная. Мы на ее фоне выглядим маленьким пятнышком. Вспышки взрываются в разные стороны, поэтому вероятность того, что он будет направлен именно на нас, на самом деле мала. Большинство таких событий пролетает мимо нас в космос. Во-вторых, скорость корональных выбросов массы значительно меньше, чем скорость света. Если свет путешествует от Солнца до нас 8 минут, то выброс, как правило, до 5 дней. Поэтому, например, если бы сегодняшняя вспышка на Солнце произошла бы в нашу сторону, то наше магнитное поле начало бы реагировать с ним где-то на выходных. Быстрые вспышки могут лететь быстрее. Некоторые способны добираться даже за день, однако это бывает довольно редко.