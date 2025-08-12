Астрономы получили самые детальные на сегодня изображения кометы 3I/ATLAS, которая сейчас пролетает сквозь нашу Солнечную систему. Новые данные, полученные с помощью космического телескопа Hubble, заставили ученых пересмотреть свои предыдущие оценки относительно этого загадочного объекта, прибывшего к нам от других звезд.

Что уже удалось узнать о 3I/ATLAS?

Комета, открытая 1 июля, стала третьим подтвержденным межзвездным объектом, когда-либо посещавшим наши космические окрестности. NASA подтвердило ее внесолнечное происхождение уже на следующий день после обнаружения. Этот космический путешественник движется к внутренней части Солнечной системы с огромной скоростью, превышающей 210 тысяч километров в час, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Главной новостью стали свежие снимки, сделанные космическим телескопом Hubble. Они позволили астрономам значительно точнее оценить размер ядра кометы. Первоначальные данные, полученные от обсерватории имени Веры Рубин, указывали, что диаметр ледяного ядра составляет около 11,2 километра, что делало бы ее самым большим межзвездным объектом из всех, что человечество когда-либо видело. Однако анализ изображений с Hubble показал, что на самом деле комета меньше. Согласно новым оценкам, максимальный диаметр её ядра не превышает 5,6 километров, а минимальный может вообще составлять лишь 320 метров. Несмотря на это уточнение, 3I/ATLAS все еще может оставаться крупнейшим межзвездным объектом, который когда-либо наблюдали ученые, поскольку два предыдущих были значительно меньше.

Первый, астероид 1I/'Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году, имел ширину около 400 метров.

Ядро кометы 2I/Борисова, замеченной в 2019 году, было примерно 1 километр в диаметре.

Происхождение кометы остается одной из самых больших загадок для ученых. Дэвид Джуитт, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, объяснил, что определить ее исходную точку практически невозможно. Он сравнил эту задачу с попыткой отследить траекторию полета шара, увидев его лишь на тысячную долю секунды. Хотя комета демонстрирует поведение, похожее на объекты из нашей Солнечной системы, например хвост из пыли и газа, ее невероятная скорость является прямым доказательством того, что она прибыла из другой звездной системы.

Комета не представляет никакой угрозы для Земли. Ожидается, что она достигнет своей ближайшей точки к Солнцу в конце октября, когда наша планета будет находиться на противоположной стороне звезды. Ближе всего к Земле объект подойдет в декабре, когда уже будет покидать Солнечную систему.

Ученые возлагают большие надежды на дальнейшие наблюдения. Планируется привлечь космический телескоп Джеймса Уэбба и другие обсерватории, чтобы получить больше данных о химическом составе и других характеристиках кометы, прежде чем она навсегда исчезнет в межзвездном пространстве. Изучение таких объектов дает уникальную возможность заглянуть в другие звездные системы и узнать больше об условиях формирования экзопланет. Например, пылевой кокон кометы может содержать информацию о материалах, из которых формируются планеты в других уголках галактики.