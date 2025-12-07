Не работает зарядка USB-C: почему устройство не заряжается, что пошло не так и как это исправить

Технология USB, несмотря на свое название, не является абсолютно универсальной из-за существования множества типов разъемов и различных стандартов скорости передачи данных. Пользователи часто оказываются в ситуации, когда, казалось бы, целый кабель или адаптер не способен зарядить устройство. Что делать в таком случае – читайте далее.

Обычно причину такой неисправности можно диагностировать самостоятельно за считанные секунды, хотя иногда это требует приобретения новых аксессуаров или поиска замены. 24 Канал рассказывает о различных сценарий, причины возникновения проблем и методы их устранения.

Что проверить, если смартфон или ноутбук перестал заряжаться?

Если вы пытаетесь понять, почему зарядное устройство не выполняет свою функцию, стоит начать с проверки физического состояния оборудования. Самое первое правило – безопасность. Если внутренняя проводка кабеля оголена и вы видите металлические жилы под оболочкой, такой аксессуар лучше сразу утилизировать как электронные отходы.

Важно!!! Использование поврежденного провода грозит коротким замыканием, пожаром или поражением током.

Также следует внимательно осмотреть коннекторы на наличие изгибов, коррозии или царапин. Хотя иногда контакты можно выровнять, любое повреждение обычно является сигналом прекратить использование аксессуара.

Следующая распространенная проблема – несоответствие мощности. Обычно в нашем доме несколько зарядок USB-C от разных устройств, поэтому их легко перепутать. Если вы считаете, что любой блок питания подойдет к любому гаджету – это не совсем правда.

Если вы пытаетесь зарядить ноутбук, который требует 240 Вт, обычные аксессуары не справятся. Адаптер на 100 Вт лишь замедлит разрядку, а зарядное устройство от планшета на 30 Вт вообще не даст эффекта.

Почему смартфон заряжается долго от ноутбука?

Дело в том, что порты USB-A (прямоугольные) обычно выдают меньше энергии – максимум 18 Вт, а иногда только 2,5 Вт, что сделает зарядку современного смартфона невыносимо долгой. Кроме того, некоторые порты на ноутбуках или павербанках предназначены только для передачи данных, а не для питания.

Почему стоит осматривать порты USB?

Причина, почему то или иное устройство не заряжается, когда, вроде бы, все в порядке – может быть банальное загрязнение. Порты, которые долго не используются или носятся в карманах, накапливают пыль и ворс. Это создает физический барьер для электричества.

Для очистки лучше всего использовать баллончик со сжатым воздухом, резиновую грушу или салфетку из микрофибры. Категорически не рекомендуется использовать металлические предметы вроде шпилек, чтобы не поцарапать контакты, а также следует избегать попадания влаги.

Иногда проблема кроется в скрытых дефектах. Современные кабели содержат чипы для аутентификации и регулировки мощности. Если контроллер выходит из строя, гаджет может заблокировать зарядку. Единственный способ проверки – метод исключения: попробуйте другие кабели, блоки питания или розетки.

Наконец, препятствием могут стать программные настройки. На компьютерах с Windows 11 функция "выборочного приостановления USB" может выключать порты для экономии энергии. Проверить это можно через "Панель управления" в настройках электропитания.

Также следует убедиться в наличии актуальных драйверов, загрузив их с сайта производителя, или обновить операционную систему, поскольку ошибки в ПО тоже могут блокировать процесс зарядки.