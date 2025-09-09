Apple представила долгожданное обновление популярного гаджета наушники AirPods Pro 3. Новинка получила мощный чип H3, расширенные возможности для мониторинга здоровья, улучшенное активное шумоподавление и новый зарядный кейс.

Новое поколение профессиональных наушников от Apple получило ряд важных аппаратных и программных улучшений, рассказывает 24 Канал.

Какие обновления получили новые AirPods Pro 3?

В этом году Apple завезла новую акустическую архитектуру , которая улучшает звук благодаря лучшим басам и более широкой звуковой сцене.

, которая улучшает звук благодаря лучшим басам и более широкой звуковой сцене. Apple обещает вдвое лучшую производительность ANC по сравнению с AirPods Pro 2 благодаря усовершенствованным технологиям и новым пенопластовым амбушюрам.

по сравнению с AirPods Pro 2 благодаря усовершенствованным технологиям и новым пенопластовым амбушюрам. Улучшенный режим прозрачности Apple теперь звучит естественнее, что прекрасно подойдет для новой функции живого перевода на базе Apple Intelligence. ANC уменьшит громкость динамика, чтобы вы могли четко слышать перевод в AirPods Pro 3. iPhone предоставляет текстовый компонент, если вам это нужно.

Расширенные вычислительные модели AirPods Pro работают с Apple Intelligence на iPhone для живого перевода.

на iPhone для живого перевода. Также появляется датчик сердечного ритма для тренировок, а также другие функции для фитнеса, поэтому вы можете просматривать всю свою статистику в приложении "Фитнес". Программное обеспечение позволит вам отслеживать до 50 различных типов тренировок. Стоит отметить, что Apple сначала установила датчик сердечного ритма в наушники Beats, где она показала себя очень хорошо, поэтому можно быть уверенными, что никаких проблемы с этим не будет, учитывая, что компания точно доработала ее для AirPods Pro.



Датчик сердечного ритма спрятан здесь / Скриншот 24 Канала



Датчик сердечного ритма / Скриншот 24 Канала

В комплекте также функция коучинга.

Звук адаптируется под форму вашей ушной раковины. Специальная технология, обучена на десятках тысяч сканов ушей, обеспечивает настройку под ваши потребности.



В комплекте 5 амбушюр / Скриншот 24 Канала

Перевод в реальном времени

Apple также представила прорывную функцию живого перевода, который дублирует речь вашего собеседника на ваш родной язык для лучшего понимания. Перевод происходит с небольшой задержкой, но если оба собеседника имеют AirPods Pro 3, то все происходит в режиме реального времени.



AirPods Pro 3 с функцией живого перевода / Скриншот / 24 Канала

Что по железу?

Компания почти ничего не сказала об аппаратной части наушников. вот что известно:

Apple увеличила время работы аккумулятора с шести до восьми часов с включенным ANC . Пользователи слуховых аппаратов получат до 10 часов использования.

. Пользователи слуховых аппаратов получат до 10 часов использования. Она также усовершенствовала форму и размер AirPods Pro 3. Они меньше и должны лучше держаться на месте.

Наушники также имеют защиту от пота и воды IP57. По неизвестным причинам Apple отказалась от полного перехода на IP68.

Хотя Apple об этом не сказала, по слухам мы знаем, что в новых наушниках должен быть установлен новый чип H3. Он обеспечивает более высокую производительность, лучшее качество звука и является основой для новых функций, таких как улучшенное шумоподавление и все упомянутые программные обновления.

AirPods Pro 3 все еще будут доступны по 249 долларов, их можно будет предварительно заказать уже сегодня, а в продаже они появятся 19 сентября.



Главное об AirPods Pro 3 / Скриншот 24 Канала