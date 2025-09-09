Apple представила AirPods Pro 3: что нового в флагманских наушниках
Apple представила долгожданное обновление популярного гаджета наушники AirPods Pro 3. Новинка получила мощный чип H3, расширенные возможности для мониторинга здоровья, улучшенное активное шумоподавление и новый зарядный кейс.
Новое поколение профессиональных наушников от Apple получило ряд важных аппаратных и программных улучшений, рассказывает 24 Канал.
Какие обновления получили новые AirPods Pro 3?
- В этом году Apple завезла новую акустическую архитектуру, которая улучшает звук благодаря лучшим басам и более широкой звуковой сцене.
- Apple обещает вдвое лучшую производительность ANC по сравнению с AirPods Pro 2 благодаря усовершенствованным технологиям и новым пенопластовым амбушюрам.
- Улучшенный режим прозрачности Apple теперь звучит естественнее, что прекрасно подойдет для новой функции живого перевода на базе Apple Intelligence. ANC уменьшит громкость динамика, чтобы вы могли четко слышать перевод в AirPods Pro 3. iPhone предоставляет текстовый компонент, если вам это нужно.
- Расширенные вычислительные модели AirPods Pro работают с Apple Intelligence на iPhone для живого перевода.
- Также появляется датчик сердечного ритма для тренировок, а также другие функции для фитнеса, поэтому вы можете просматривать всю свою статистику в приложении "Фитнес". Программное обеспечение позволит вам отслеживать до 50 различных типов тренировок. Стоит отметить, что Apple сначала установила датчик сердечного ритма в наушники Beats, где она показала себя очень хорошо, поэтому можно быть уверенными, что никаких проблемы с этим не будет, учитывая, что компания точно доработала ее для AirPods Pro.
Датчик сердечного ритма спрятан здесь / Скриншот 24 Канала
Датчик сердечного ритма / Скриншот 24 Канала
- В комплекте также функция коучинга.
- Звук адаптируется под форму вашей ушной раковины. Специальная технология, обучена на десятках тысяч сканов ушей, обеспечивает настройку под ваши потребности.
В комплекте 5 амбушюр / Скриншот 24 Канала
Перевод в реальном времени
Apple также представила прорывную функцию живого перевода, который дублирует речь вашего собеседника на ваш родной язык для лучшего понимания. Перевод происходит с небольшой задержкой, но если оба собеседника имеют AirPods Pro 3, то все происходит в режиме реального времени.
AirPods Pro 3 с функцией живого перевода / Скриншот / 24 Канала
Что по железу?
Компания почти ничего не сказала об аппаратной части наушников. вот что известно:
- Apple увеличила время работы аккумулятора с шести до восьми часов с включенным ANC. Пользователи слуховых аппаратов получат до 10 часов использования.
- Она также усовершенствовала форму и размер AirPods Pro 3. Они меньше и должны лучше держаться на месте.
- Наушники также имеют защиту от пота и воды IP57. По неизвестным причинам Apple отказалась от полного перехода на IP68.
Хотя Apple об этом не сказала, по слухам мы знаем, что в новых наушниках должен быть установлен новый чип H3. Он обеспечивает более высокую производительность, лучшее качество звука и является основой для новых функций, таких как улучшенное шумоподавление и все упомянутые программные обновления.
AirPods Pro 3 все еще будут доступны по 249 долларов, их можно будет предварительно заказать уже сегодня, а в продаже они появятся 19 сентября.