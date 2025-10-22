В солнечном свете прятался неизвестный нам астероид: угрожает ли он Земле

Астрономы обнаружили ранее неизвестный околоземный астероид, скрывавшийся в отблесках Солнца. Такие объекты чрезвычайно сложно отследить, но они представляют значительную угрозу для нашей планеты. Новое открытие подчеркивает риски, связанные с космическими телами, которые приближаются к Земле с дневной стороны.

Что нужно знать о новом астероиде?

Недавно ученый из Института науки Карнеги Скотт Шеппард обнаружил новый астероид, который получил название 2025 SC79. Это открытие было сделано еще 27 сентября с помощью камеры Dark Energy Camera, установленной на 4-метровом телескопе Бланко Национального научного фонда, но требовало дополнительной проверки. Теперь существование объекта окончательно подтвердили с помощью телескопов Gemini и Magellan, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Астероид 2025 SC79 относится к группе Атира – это космические тела, орбиты которых полностью пролегают внутри орбиты Земли (то есть в области космоса между нашей планетой и Солнцем). Они являются наименее многочисленной группой околоземных объектов, и 2025 SC79 стал 39-м ее представителем. Такие астероиды очень трудно обнаружить, поскольку их слабый свет теряется в очень ярком сиянии Солнца. Наблюдать за ними можно только в сумерках, когда Солнце вот-вот взойдет или зайдет.

Этот новый космический камень является лишь вторым известным объектом, орбита которого полностью находится внутри орбиты Венеры. Он также пересекает орбиту Меркурия и совершает полный оборот вокруг Солнца всего за 128 дней. Для сравнения, орбитальный период Меркурия составляет 88 дней. По скорости вращения 2025 SC79 занимает третье место среди всех известных астероидов.

Какая опасность?

Наибольшую тревогу вызывает его размер. Диаметр 2025 SC79 составляет около 700 метров. Хотя это значительно меньше, чем знаменитый астероид Чиксулуб, который, как считается, вызвал вымирание динозавров, падение объекта такого размера все равно привело бы к катастрофе континентального масштаба. В зависимости от места удара, это могло бы повлечь гибель миллиардов людей и животных. Именно поэтому астрономы классифицируют его как потенциальный "астероид-убийцу".

Что дальше?

Сейчас объект на несколько месяцев исчезнет за Солнцем, и дальнейшее его изучение придется отложить, пишет Universe Today. Когда он снова появится, ученые планируют детальнее исследовать его состав, что является важным вопросом, ведь астероид выдерживает интенсивный солнечный жар.

Дальнейшие наблюдения также могут пролить свет на его происхождение. Возможно, он был выбит из главного пояса астероидов и впоследствии захвачен Солнцем.

Как объясняют специалисты, понимание того, как такие объекты оказываются на своих орбитах, поможет не только защитить нашу планету, но и больше узнать об истории Солнечной системы.