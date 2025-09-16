Таяние ледников на Аляске приводит к заметным изменениям в ландшафте. Из-за стремительного отступления льда, вызванного глобальным потеплением, на побережье образуются новые озера. В одном из таких озер недавно появился новый остров, что было зафиксировано спутниками NASA. Этот процесс демонстрирует, насколько быстро меняется наша планета.

Как гора превратилась в остров?

На юго-востоке Аляски, где лед стремительно уступает место воде, произошло знаковое географическое событие. Гора, известная как Прау-Ноб (Prow Knob), которая десятилетиями была окружена массивным ледником Альсек, летом 2025 года официально стала островом. Спутниковые снимки NASA подтверждают, что ледник полностью отступил от горы, оставив ее окруженной водами озера Альсек, пишет 24 Канал со ссылкой на NASA.

Эта трансформация произошла в период между 13 июля и 6 августа 2025 года. Гора Прау-Ноб, площадью около 5 квадратных километров, ранее была нунатаком – скалистым пиком, выступающим над поверхностью ледника. Свое название, что переводится как "нос корабля", она получила в 1960 году от гляциолога Остина Поста, которому ее форма напомнила нос судна.



Так местность выглядела 5 июля 1984 года / Фото Обсерватории Земли NASA

Процесс отступления ледника Альсек продолжается уже много десятилетий. Еще в начале XX века он простирался на 5 километров к западу от Прау-Ноб. Снимки, сделанные спутником Landsat в 1984 году, показывают, что лед уже тогда начал отступать, а часть горы превратилась в береговую линию. С тех пор оба рукава ледника Альсек отступили более чем на 5 километров, а площадь озера Альсек выросла с 45 до 75 квадратных километров. Вместе с соседними приледниковыми озерами их общая площадь увеличилась более чем вдвое.



Так местность выглядела 6 августа 2025 года / Фото Обсерватории Земли NASA

Интересно, что гляциологи Остин Пост и Маури Пелто, изучая скорость таяния ледника в период с 1960 по 1990 год, прогнозировали, что Прау-Ноб станет островом до 2020 года. Однако ледник продержался немного дольше, чем ожидалось.

Появление нового острова является не просто интересным фактом для картографов, но и наглядным свидетельством ускорения климатических изменений. Отделение Прау-Ноб делает ледник Альсек менее стабильным и более склонным к раскалыванию, что, вероятно, ускорит его дальнейшее таяние. Этот случай подчеркивает, как глобальное потепление буквально на глазах меняет облик нашей планеты, создавая новые ландшафты и экосистемы.