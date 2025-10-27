OpenAI открывает новую для себя нишу и собирается изменить музыкальную индустрию

OpenAI готовит инструмент, который сможет создавать музыку из текстовых и голосовых подсказок. Как сообщает The Information, компания сотрудничает со студентами музыкальной школы Джульярд, чтобы собрать данные для обучения модели. Новый ИИ сможет, например, подбирать гитарное сопровождение к вокалу или создавать музыку для видео.

OpenAI работает над проектом, который позволит генерировать музыку на основе текстовых или аудиоподсказок. Источники, знакомые с планами компании, рассказали, что разработка имеет целью создать универсальный инструмент для музыкантов, видеомейкеров и контент-креаторов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

Как OpenAI учит ИИ создавать музыку?

Чтобы научить ИИ понимать музыкальную структуру, OpenAI привлекла студентов The Juilliard School - одного из самых престижных музыкальных учебных заведений США. Они помогают компании размечать ноты и партитуры, которые используют как учебные данные для модели.

Как пишет Engadget, пока неизвестно, на какой стадии находится разработка. Но это не первая попытка OpenAI создать ИИ-композитор. В прошлом компания уже экспериментировала с музыкальной генерацией, однако тогда проект не получил публичного продолжения.

Сегодня интерес к музыкальным ИИ-системам растет: стартапы Suno и ElevenLabs уже запустили собственные сервисы, способные создавать вокал, аккомпанемент и полноценные песни. В то же время такие технологии вызывают споры из-за авторских прав и появления большого количества некачественного "ИИ-контента" на стриминговых платформах.

Несмотря на это, музыкальное направление остается одним из самых перспективных для развития генеративного ИИ - и OpenAI, похоже, не хочет оставаться в стороне.

Что умеет новый браузер Atlas от OpenAI?

OpenAI представила собственный веб-браузер Atlas, который сочетает искусственный интеллект с новым подходом к поиску в интернете. Во время презентации CEO компании Сэм Альтман заявил, что Atlas призван переосмыслить саму идею браузера – и фактически бросить вызов Google, чьи продукты десятилетиями доминируют в сети.

Несмотря на раннюю стадию развития, Atlas выглядит как первый серьезный коммерческий шаг OpenAI в направлении роста доходов. Если браузер действительно сможет привлечь пользователей и частично подвинуть Chrome, именно он может стать ключом к ответу на главный вопрос - способна ли компания превратить свои инновации в стабильный бизнес.