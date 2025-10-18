Компания Microsoft расширила возможности графического редактора Paint в Windows 11, добавив две экспериментальные функции на основе искусственного интеллекта. Программа теперь умеет превращать статические рисунки в короткие анимации в формате GIF, а также редактировать изображения по текстовым подсказкам. Новые инструменты доступны участникам программы Windows AI Labs по приглашению.

Как работают новые ИИ-инструменты в Paint?

Новые возможности графического редактора Paint стали результатом работы Microsoft над интеграцией искусственного интеллекта в стандартные приложения Windows 11, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Windows Latest.

Компания запустила обе функции в рамках экспериментальной инициативы Windows AI Labs, которая позволяет избранным пользователям тестировать новые ИИ-инструменты до их официального релиза. Важно, что для участия в программе не требуется регистрация в Windows Insider – достаточно получить персональное приглашение от Microsoft.

До этого момента ассистент Microsoft Copilot в Paint имел ограниченный функционал: пользователи могли генерировать изображения с нуля, удалять отдельные объекты или размывать фрагменты картинки. Однако возможности создавать анимации или видео в редакторе не было вообще. Новая функция заполняет этот пробел, позволяя владельцам компьютеров оживлять любые статические рисунки.

Процесс создания анимации максимально упрощен. Пользователю нужно выбрать изображение или рисунок на рабочем поле и нажать кнопку "Анимировать", которая появляется в выпадающем меню Copilot.

Интересно, что система не требует ввода текстового описания для генерации движения – алгоритм самостоятельно анализирует содержимое картинки и формирует промпты, на основе которых создается анимация. В рабочей области появляется небольшое окно предварительного просмотра с кнопкой "Генерировать".

Генерация анимации длится от 40 до 60 секунд. После завершения процесса пользователь получает файл в формате GIF, который можно сохранить в локальном хранилище или скопировать в буфер обмена для дальнейшего использования.

По словам источников, Microsoft не использует для этого модели Sora v1 или Sora v2, а вместо этого внедрила собственный алгоритм генерации анимаций.

Вторая новинка – функция генеративного редактирования изображений на основе текстовых инструкций, рассказывает Techradar. Ранее Paint не поддерживал такие возможности, но теперь пользователи могут изменять рисунки, просто описывая желаемые изменения словами. Эта опция особенно полезна владельцам компьютеров категории Copilot+ PC, которые получают расширенный доступ к ИИ-функциям и могут улучшать даже неудачные наброски.

Представитель Microsoft объяснил принципы работы обоих инструментов. Функция анимации использует ИИ-систему, которая генерирует видеоанимацию из исходного изображения и может создавать неожиданные результаты. Генеративное редактирование работает на базе алгоритма, что вносит изменения в оригинальный рисунок в соответствии с текстовым описанием пользователя.