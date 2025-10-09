Новое исследование, проведенное в Индийской лагуне во Флориде, выявило возможную связь между массовыми выбросами дельфинов на берег и повреждениями мозга, похожими на болезнь Альцгеймера. Ученые назвали возможную причину этих изменений и даже догадываются, что именно их провоцирует.

Что вызывает болезнь Альцгеймера у дельфинов?

В период с 2010 по 2019 год ученые исследовали мозг дельфинов, которые выбрасывались на берег в Индийской лагуне во Флориде. Анализ показал изменения в экспрессии генов, которые у людей ассоциируются с болезнью Альцгеймера, а также характерные для этого заболевания скопления белков, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Особенно тревожными результаты становились во время сезона цветения водорослей. Выяснилось, что в этот момент в мозге дельфинов растет концентрация нейротоксина 2,4-диаминомасляной кислоты (2,4-DAB). Она была в 2900 раз выше, чем у других дельфинов, оказавшихся на берегу, когда цветения водорослей не было.

Хотя это означает, что дельфины выбрасываются на сушу и с токсином, и без него, ученые говорят, что он имеет накопительный эффект, который усиливается с каждым сезоном цветения. Именно пагубное влияние цианобактерий, как оказалось, может объяснить потерю навигационных навыков и памяти, что приводит к тому, что дельфины теряются и попадают на мель.

Стоит отметить, что у дельфинов с возрастом естественным образом развиваются проблемы с мозгом, похожие на болезнь Альцгеймера. Также известно, что токсины, выделяемые цианобактериями, могут повреждать нейроны у животных и людей, хотя связь с нейродегенеративными заболеваниями у человека все еще изучается. Теперь исследователи предполагают, что токсичные водоросли могут ускорять и усиливать эти процессы у дельфинов.

Эта проблема касается не только дельфинов. Токсичные водоросли наносят вред многим другим морским обитателям, что, свою очередь, влияет на всю пищевую цепь и может в конечном итоге угрожать здоровью человека.

Какова же первопричина?

Но что же стоит за этим в конечном итоге? Ученые фактически обвиняют изменение климата, а это значит, что виноват во всем сам человек. Изменение климата создает благоприятные условия для массового размножения цианобактерий. Эти организмы, известны как сине-зеленые водоросли, начинают бурно размножаться из-за повышения температуры воды, наличие большего количества питательных веществ и замедление течений.

Температура выше 20 градусов является идеальным условием для быстрого деления цианобактерий. При благоприятных условиях их биомасса может увеличиваться в 10-12 раз за 3-4 дня.

Засухи и уменьшение количества осадков приводят к замедлению течения, а иногда к полной ее остановке. Стоячая или медленная вода создает благоприятную среду для размножения водорослей, тогда как быстрое течение сдерживает этот процесс.

Попадание в водоемы азота и фосфора из сельскохозяйственных удобрений и фосфатосодержащих моющих средств действует как удобрение для водорослей. Ученые подсчитали, что один грамм фосфатного соединения способствует росту 5-10 килограммов сине-зеленых водорослей.

Сочетание этих факторов создает идеальный "коктейль" условий для взрывного роста. В результате количество цианобактерий в воде становится значительно больше, чем должно быть. Человек нарушил естественный баланс, который существовал на планете десятки тысяч лет, а дельфины не успевают к этому приспособиться.

Как это согласуется с другими исследованиями?

Что интересно, это не первое исследование, которое связывает цветение водорослей с токсинами, которые могут вызвать потерю памяти. Еще в 2024 году в Diatom Research опубликовали статью, которая утверждала, что в морепродуктах находят водоросли, которые могут вызвать ключевой признак болезни Альцгеймера у дельфинов. Если эти химические вещества попадут в нашу пищу в достаточно больших количествах, это может стать серьезной проблемой.

Хотя это исследование касалось только дельфинов, а не людей, некоторые фундаментальные изменения в мозге, подобные болезни Альцгеймера, являются одинаковыми для наших видов, отмечают исследователи.

Ранее некоторые из этих ученых уже изучали цианобактерии и их нейротоксины в саговниках (растение из рода голосеменных), обнаружив, что эти токсины могут долго сохраняться в окружающей среде и накапливаться в пищевой цепи. Это потенциальный (но пока не доказанный) путь, которым воздействие этих токсинов может привести к различным типам нейродегенерации у людей, включая деменцию.

По словам токсиколога Дэвида Дэвиса из Университета Майами, хотя существует много путей к болезни Альцгеймера, влияние цианобактерий все чаще рассматривается как фактор риска.