Астрономы предложили новый метод обнаружения инопланетных технологий. Вместо того чтобы всматриваться в дальний космос, они начали поиски значительно ближе – в околоземном пространстве. Для этого ученые используют тень нашей планеты, которая помогает отфильтровать космический мусор и спутники, мешающие наблюдениям.

Международная группа исследователей под руководством Беатрис Вильярроэль из Стокгольмского университета решила изменить подход и искать не сигналы, а физические объекты – возможные инопланетные зонды, что уже могли бы быть в Солнечной системе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ежемесячный вестник Королевского астрономического общества.

Почему искать внеземную жизнь так трудно?

Главная проблема таких поисков – огромное количество космического мусора и тысячи спутников на орбите, блики от которых создают препятствия.

Чтобы решить эту проблему, ученые предложили использовать тень Земли как естественный фильтр. Каждую ночь наша планета отбрасывает в космос конусообразную тень, куда не попадает солнечный свет.

В этой зоне спутники и мусор не отражают лучи, что создает идеально "чистый" участок для наблюдений. Любая вспышка света в пределах этой тени может указывать на объект, имеющий собственный источник освещения, например, двигатели космического корабля.

Как происходят поиски?

Для своего исследования команда проанализировала более 200 000 снимков, сделанных с помощью Цвикки транзиентной установки (ZTF) в Калифорнии.



ZTF / Palomar Observatory

Специально разработанная система NEOrion обнаружила тысячи потенциальных кандидатов, большинство из которых оказались метеорами или известными астероидами.

Однако один случай привлек особое внимание: был зафиксирован неустановленный объект, который двигался значительно быстрее типичных астероидов и не был отмечен ни в одной базе данных. К сожалению, подтвердить его природу не удалось, и он остается загадкой.

Так что с внеземной жизнью?

Хотя это исследование не нашло прямых доказательств существования инопланетных технологий, оно продемонстрировало эффективность нового метода. Сейчас ученые разрабатывают проект ExoProbe – сеть телескопов, специально предназначенную для таких поисков, которая позволит точнее определять расстояние до загадочных объектов.

Что касается поисков внеземной жизни, то оно будет продолжаться, поскольку это одна из самых больших загадок вселенной. К сожалению, рядом с настоящими исследователями немало "ученых" спекулируют на темах внеземной жизни предлагая не подкрепленные предположения и откровенно бессмысленные идеи.

Например, недавно известный и даже одиозный астрофизик из Гарварда Ави Лёб, выдвинула гипотезу, что третий обнаруженный межзвездный объект в Солнечной системе может быть технологическим артефактом инопланетного происхождения.

Более того, Лёб предполагает, что этот инопланетный зонд может иметь враждебные намерения и собирается приблизиться к Земле уже в ноябре. Однако эта причудливая идея не подкреплена никакими научными фактами, а Лёб ищет внимания и пытается привлечь его любым способом.

Это уже не впервые Лёб делает такие громкие и необоснованные заявления. Похожая ситуация была в прошлом, когда он утверждал о инопланетном происхождении другого межзвёздного объекта – Оумуамуа. На деле же объект оказался астероидом необычной формы, который образовался, вероятно, в результате сильного столкновения в своей системе и был выброшен в межзвездное пространство.