Онлайн-энциклопедия Wikipedia зафиксировала падение посещаемости на 8% по сравнению с прошлым годом. По словам представителей Wikimedia Foundation, на снижение повлияли генеративные системы искусственного интеллекта, которые показывают готовые ответы, и популярность коротких видео в соцсетях среди молодежи.

Wikipedia, которую часто называют "последним хорошим сайтом" в эпоху токсичных соцсетей и контента, созданного ИИ, тоже ощутила последствия изменений в интернете. По данным Wikimedia Foundation, количество просмотров страниц людьми сократилось на 8% за год. Как пояснил представитель фонда Маршалл Миллер, недавнее обновление системы обнаружения ботов показало, что часть подозрительно высокого трафика в мае–июне происходила именно от автоматизированных систем, которые пытались скрыть свою активность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Wikimedia.

Почему Wikipedia теряет трафик?

Основная причина падения интереса, по словам Миллера, – изменение способа, в который пользователи ищут информацию. Поисковые сервисы все чаще показывают ответы, сгенерированные ИИ, вместо ссылок на сайты, включая Wikipedia. Между тем младшие пользователи все чаще узнают новости и факты из коротких видео в соцсетях, минуя открытый веб. Google, впрочем, отрицает, что его ИИ-ответы уменьшают трафик Wikipedia.

Несмотря на все, Миллер считает, что это не делает энциклопедию менее важной. Знания, созданное сообществом Wikipedia, продолжает распространяться – даже если пользователи не заходят непосредственно на сайт. Организация также экспериментировала с собственными ИИ-итогами, но остановила проект после жалоб редакторов.

Впрочем, есть и риски. Если меньше людей посещают сайт, может уменьшиться количество волонтеров, которые создают и обновляют статьи, а также тех, кто финансово поддерживает платформу. Поэтому Миллер призывает компании, которые используют материалы Wikipedia в своих системах, способствовать переходам на сам сайт.

Wikimedia Foundation, в свою очередь, разрабатывает новые инструменты для указания авторства контента и формирует команды, работающие над привлечением новых читателей. Миллер также подчеркивает важность поддержки человеческого редактирования и проверенных источников: пользователи должны обращать внимание на ссылки и помнить, что контент, который ложится в основу генеративных моделей, создан настоящими людьми.

Когда Илон Маск запустит Grokipedia – конкурента Wikipedia с искусственным интеллектом?

Первая бета-версия проекта ожидается уже через две недели. Илон Маск анонсировал в своей соцсети X, что Grokipedia 0.1 будет опубликована в ближайшее время.

Этот сервис позиционируют как онлайн-энциклопедию на базе искусственного интеллекта, которая будет значительно усовершенствована по сравнению с "Википедией". По словам Маска, Grokipedia должна стать крупнейшим в мире и самым точным источником знаний для людей и искусственного интеллекта, к тому же без ограничений в использовании.

В основе платформы будет лежать большая языковая модель Grok от xAI. Ее задача – обрабатывать огромные объемы данных из разных источников, включая саму "Википедию". После изучения материала ИИ будет определять, насколько информация является правдивой.