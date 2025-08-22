В американском штате Орегон вспыхнул пожар, охвативший одно из самых высоких и старейших деревьев на планете. Возраст многовековой пихты Дугласа, известной как Пихта Дорнера, оценивают минимум в 450 лет. Огонь повредил верхушку гиганта, и теперь пожарные прилагают все усилия, чтобы спасти уникальное дерево от полного уничтожения.

Что происходит?

Уникальная прибрежная пихта Дугласа (Pseudotsuga menziesii), растущая к востоку от города Коквилл, штат Орегон, считается одной из самых высоких в мире. До пожара ее высота достигала почти 100 метров, а диаметр ствола составлял 3,5 метра. Это дерево-рекордсмен находится под опекой Бюро по управлению земельными ресурсами США, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Смотрите также Ученые впервые подсчитали, сколько деревьев по всему миру убивает молния

Сообщение о пожаре впервые поступило еще 17 августа от местной Ассоциации защиты лесов округа Кус. По их данным, возгорание произошло днем ранее, 16 августа. Пламя заметили на самой верхушке дерева, откуда оно распространилось вниз по стволу. Примечательно, что пожар коснулся лишь этой гигантской пихты, не задев окружающий лес.

Спасательная операция оказалась чрезвычайно сложной. Команды пожарных немедленно выстроили "линию сдерживания" вокруг основания дерева и постоянно смачивали ствол снизу, чтобы не дать огню распространиться. Для тушения верхушки пришлось привлекать вертолеты, которые сбрасывали на нее тонны воды. Кроме того, Бюро по управлению земельными ресурсами применило беспилотники для оценки ситуации. Дроны, в частности с инфракрасными камерами, помогли получить изображение верхушки и спланировать дальнейшие действия для спасения дерева.

По состоянию на 19 августа открытого пламени уже не было видно. Однако снимки с инфракрасного дрона показали, что внутри ствола на высоте около 76 метров все еще остается очаг возгорания, скрытый от глаз. Ситуацию осложняет прогноз погоды: ожидается жара и сухость, что повышает риск повторного возгорания и распространения огня на соседние деревья.

По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 метров верхушки исторического дерева. Однако, несмотря на потерю высоты, представитель бюро Меган Гарпер выразила оптимизм относительно его выживания. Она объяснила, что дерево настолько массивное, что огню понадобится очень много времени, чтобы прогореть сквозь него полностью.

Причина пожара остается загадкой. Специалисты уже исключили версию удара молнии, проанализировав погодные данные за последние дни. Сейчас официальное расследование продолжается.