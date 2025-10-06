На фоне слухов о возможном уходе Тима Кука с должности CEO, в Apple, похоже, уже определились с его преемником. В то время как некоторые топ-менеджеры готовятся к пенсии, компания делает ставку на новое поколение лидеров. Это решение может определить вектор развития технологического гиганта на ближайшее десятилетие.

Кто станет новым лицом Apple?

Приближение 65-летия Тима Кука в очередной раз активизировало разговоры о будущем руководстве Apple. Хотя сам Кук не объявлял о своих планах уйти на пенсию (более того, он ранее говорил, что этого не произойдет в ближайшее время), компания, похоже, уже имеет четкий план преемственности. Главным кандидатом на должность генерального директора все чаще называют Джона Тернуса, старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения, пишет 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Источники, близкие к компании, описывают Тернуса как доверенное лицо Тима Кука и авторитетного специалиста, которого уважают внутри Apple. В свои 50 лет он находится в том же возрасте, в котором Кук возглавил компанию в 2011 году, что дает ему потенциал для долгосрочного руководства в течение десятилетия или дольше.



Джон Тернус – старший вице-президент по аппаратной инженерии в Apple / Фото Apple

В отличие от Кука, который имеет опыт в операционном управлении, Тернус является инженером с глубокой технической экспертизой. Это может стать решающим фактором для совета директоров, особенно учитывая вызовы, с которыми Apple сталкивается в области искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Позиции Тернуса укрепились после того, как предыдущий вероятный преемник, главный операционный директор Джефф Уильямс, объявил о своем уходе на пенсию. Его отставка фактически открыла путь для Тернуса. В последние годы Apple сознательно повышала публичность Тернуса: он представлял новые продукты, например iPhone Air, появлялся на мероприятиях и участвовал в громких интервью. Его обязанности также значительно расширились – теперь он влияет не только на разработку "железа", но и на продуктовую стратегию и маркетинговые решения, как пишет PhoneArena.

Apple уже сейчас переживает период кадровых изменений. Ряд других топ-менеджеров, в частности руководитель отдела разработки чипов Джони Сроуджи, глава по вопросам экологии Лиза Джексон и руководитель направления ИИ Джон Джаннандреа, также размышляют о завершении карьеры или их будущее в компании является неопределенным. На фоне этих изменений кандидатура Тернуса выглядит наиболее стабильной и логичной.

Куда пойдет Тим Кук?

Ожидается, что даже после ухода с должности CEO Тим Кук останется в компании и займет должность председателя совета директоров. Такой подход, подобный переходам власти в Microsoft, Amazon и Netflix, позволит обеспечить преемственность и плавную передачу дел новому руководителю, который поведет Apple в новую эру.