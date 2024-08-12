В процессорах AMD нашли "катастрофическую" уязвимость, которую не замечали десятилетиями

Исследователи обнаружили потенциально катастрофическую уязвимость, которая десятилетиями присутствовала в чипах AMD. Она присутствует в сотнях миллионов чипов и позволяет делать практически неисправимые вмешательства, например, получить доступ к некоторым наиболее привилегированным системам на компьютере.

Детали

Баг нашли в базовой прошивке самих чипов, что позволяет вредоносному программному обеспечению глубоко инфицировать память компьютера, запуская код в привилегированном режиме процессора AMD – режиме управления системой. Обычно это защищенная часть прошивки.

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Компания IOActive, которая стоит за этим открытием, называет уязвимость "Sinkclose". Она говорит, что изъян датируется по меньшей мере 2006 годом и влияет почти на каждый чип AMD.

Это были плохие новости, но есть и хорошие. Несмотря на потенциальную катастрофичность, эта проблема вряд ли повлияет на обычных людей. Это потому, что для того, чтобы в полной мере использовать уязвимость, хакеры нуждаются в глубоком доступе к ПК или серверу на базе AMD. Это слишком много работы для обычного домашнего ПК, но может вызвать проблемы для корпораций и других крупных организаций.

Это особенно беспокоит правительства и организации, которые с ними работают. Теоретически, вредоносный код может так глубоко укорениться в прошивку, что его будет почти невозможно найти. На самом деле исследователи говорят, что код, скорее всего, переживет полную переустановку операционной системы. Лучшим вариантом для зараженных компьютеров будет билет в один конец – на свалку.

Представьте себе государственных хакеров или кого-то другого, кто хочет получить доступ к вашей системе. Даже если вы очистите свой диск, он все равно останется там. Его будет почти невозможно обнаружить и почти невозможно исправить,

– говорит Кшиштоф Окупски из IOActive.

После успешной реализации хакеры получат полный доступ как к наблюдению за активностью, так и к вмешательству в работу зараженного компьютера.

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Что говорит AMD

AMD признала эту проблему и заявила, что "выпустила варианты смягчения последствий" для продуктов в центрах обработки данных и ПК Ryzen, "а смягчения последствий для встроенных продуктов AMD появятся в ближайшее время". Компания также опубликовала полный список пострадавших чипов.

Компания также подчеркнула то, насколько сложно будет воспользоваться этой уязвимостью: она сравнивает использование Sinkclose с доступом к банковским сейфам – вам надо обойти сигнализацию, охрану, двери хранилища и другие меры безопасности.

IOActive. Исследователи предупредили, что скорость имеет решающее значение, говоря, что "если нарушен фундамент, то нарушена безопасность всей системы".