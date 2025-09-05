Компания OpenAI сделала еще один шаг навстречу своим пользователям, расширив функциональность бесплатной версии ChatGPT. Отныне мощный инструмент для организации долговременных задач, ранее доступный только по платной подписке, стал открытым для всех. Это нововведение обещает значительно упростить работу с чат-ботом и сделать ее более структурированной.

Что такое "Проекты" и как они меняют работу с чат-ботом?

Компания OpenAI объявила, что функция "Проекты" (Projects) теперь доступна для всех пользователей ChatGPT, включая тех, кто пользуется им бесплатно. Довольно долгое время эта возможность была привилегией только платных подписчиков. Фактически "Проекты" – это интеллектуальные рабочие пространства или папки, предназначены для упорядочения длительной работы в пределах одной задачи или темы, пишет 24 Канал. Но предлагают они несколько больше, чем просто обычную категоризацию и сортировку.

В компании описывают эту функцию как способ хранить все, что касается одной темы или какой-то конкретной работы, в едином месте. Пользователи могут объединять тематические чаты, загружать справочные материалы и создавать собственные инструкции для искусственного интеллекта. Это позволяет ChatGPT лучше помнить контекст, не отклоняться от темы и давать более точные ответы в рамках одного проекта.

Хотя, на первый взгляд, "Проекты" могут показаться просто усовершенствованными папками для разговоров, их настоящая сила заключается в гибких настройках. Возможность задавать кастомные инструкции по стилю ответов в чатах конкретной папки и предоставлять доступ ИИ к определенным файлам делает этот инструмент особенно полезным для опытных пользователей, которые работают над сложными задачами.

Вместе с запуском функции для всех пользователей OpenAI также увеличила количество файлов, которые можно загружать в один проект:

Бесплатные пользователи могут загрузить до 5 файлов.

Подписчики Plus – до 25 файлов.

Подписчики Pro, Business и Enterprise – до 40 файлов.

Кроме того, все пользователи, независимо от типа подписки, получили возможность настраивать внешний вид своих проектов, выбирая для них цвет и иконку.



Как выглядит интерфейс функции "Проекты" / Фото OpenAI

Обновление также включает отдельные настройки памяти для каждого проекта, что обеспечивает еще более точное сохранение контекста. Как известно, с недавних пор ChatGPT имеет функцию памяти, которая позволяет ему учитывать контексты ваших предыдущих разговоров. В "Проектах" вы можете выбрать две опции: чаты в папке будут иметь доступ к общей памяти или же будут помнить только чаты в самой папке проекта.

Что задумала OpenAI?

Такой шаг является частью последовательной стратегии OpenAI. В течение последних лет компания постепенно делает платные функции доступными для бесплатных пользователей. Например, инструменты Deep Research и ChatGPT Voice сначала были эксклюзивом для платных подписчиков, а впоследствии стали общедоступными. Предлагая прежние премиум-функции с определенными ограничениями, OpenAI мотивирует бесплатных клиентов переходить на платные тарифы. Похожая логика прослеживается и в решении сделать недавно выпущенную модель GPT-5 доступной для всех, но со значительными ограничениями на количество бесплатных запросов.

Сейчас функция "Проекты" уже доступна в веб-версии ChatGPT и в мобильном приложении для Android. Пользователям iOS придется немного подождать – OpenAI обещает добавить обновление "в ближайшие дни".