Российская космическая программа готовится к важному для нее запуску. Новая ракета-носитель "Союз-5", также известная как "Иртыш", должна заменить устаревшие системы. Разработка длилась годами, а вскоре ее попытаются впервые запустить. Ключевым в этом является тот факт, что теперь россияне пытаются обойтись без украинских разработок, которые всегда присутствовали в предыдущих ракетах.

Почему создание "Союза-5" стало для России принципиальным вопросом?

Разработка нового "Союза" является для российской космической отрасли не просто технологическим обновлением, а вынужденным шагом, обусловленным геополитикой. На протяжении десятилетий ее космическая программа была тесно связана с Украиной, где производились ключевые технологии. Центральным элементом этого взаимодействия были носители серии "Зенит", которые создавал "Южный машиностроительный завод" в Украине. Однако после российских вторжений в 2014 и 2022 годах сотрудничество было прекращено, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Потеря доступа к украинским ракетам "Зенит", а также прекращение других совместных проектов, например расторжение соглашения о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, заставили Россию искать альтернативу. Новая ракета "Союз-5", первый запуск которой запланирован на 2025 год, имеет целью заменить не только украинский "Зенит", но и устаревший российский "Протон-М".

С точки зрения инноваций "Союз-5" ничем особенным не выделяется. По своим характеристикам ракета является модернизированным наследником "Зенита", но пока непонятно, сколько украинских технологий было скопировано или украдено для новой разработки. Она имеет немного большие пассивные баки и сможет выводить на низкую околоземную орбиту груз массой до 17 тонн. В ракете используется российский двигатель РД-171МВ, созданный на основе технологии, разработанной еще во времена советской программы "Энергия". Однако ключевое отличие новой версии заключается в полном отсутствии комплектующих, изготовленных в Украине.

Несмотря на некоторый технологический прогресс, перед проектом возникают серьезные вызовы. Одним из главных вопросов остается коммерческая привлекательность "Союза-5" на международном рынке, который существенно изменился. Сегодня российские космические услуги почти никому уже не нужны. Одни из немногих партнеров, которые остались у России в космической сфере, – это США.

Европейское космическое агентство (ЕКА) приостановило сотрудничество с Россией по проекту "ExoMars" и отказалось от участия в российских лунных миссиях "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".

Британская спутниковая компания OneWeb отменила многомиллиардный контракт с Роскосмосом на запуск спутников с помощью российских ракет-носителей "Союз".

США еще после оккупации Крыма в 2014 году приняли решение прекратить большинство направлений сотрудничества с Россией в космической отрасли, оставив только проект Международной космической станции (МКС). После 2022 года санкции были значительно усилены, что ограничило доступ РФ к импорту критических технологий.

Стоит также учесть, что финансирование космической программы было сокращено в пользу войны, которую ведет Россия, поэтому инженеры, вероятно, должны были идти на компромиссы при разработке. Это может сказаться на качестве результата, но говорить об этом еще рано, поскольку мы пока не видели запуска. Ожидается, что первая попытка состоится в декабре с космодрома Байконур в Казахстане.

В то же время Россия продолжает эксплуатировать ракеты "Союз-2" для пилотируемых миссий и новую серию ракет "Ангара".