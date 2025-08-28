Технологический бренд Nothing, известный своим прозрачным дизайном, снова оказался в центре внимания, но на этот раз из-за противоречивого маркетингового хода. Компанию обвинили в использовании стоковых фотографий для демонстрации возможностей камеры нового флагманского смартфона Phone (3). Она не стала отрицать и признала ошибку.

Что пошло не так в рекламной кампании Nothing?

История с манипуляциями в рекламе смартфонов не нова. Почти десять лет назад Huawei обвинили в использовании снимков, сделанных на дорогую зеркальную камеру, для продвижения флагмана P9. Несколько лет спустя в аналогичной ситуации оказалась Samsung. Теперь, похоже, этот опыт решила повторить Nothing, которая позиционирует себя как новатор на рынке Android-устройств, пишет 24 Канал со ссылкой на Android Police.

Скандал разгорелся после того, как анонимный источник прислал журналистам видеозапись, где было показано демонстрационный стенд Nothing Phone (3) в магазине. Телефон был включен, а на экране можно было видеть специальное приложение, которое демонстрировало образцы фотографий, якобы снятых на этот смартфон. Раздел в приложении назывался #WithNothing, а подзаголовок утверждал: "Оцените сами. Вот что сняло наше сообщество на Phone (3)".

Проблема заключалась в том, что все пять представленных изображений оказались профессиональными снимками с фотостока Stills. Это подтвердили сразу несколько профильных изданий, а один из фотографов, чья работа была использована, сам обратился к медиа. Изучение EXIF-данных оригинальных файлов показало, что фотографии были сделаны еще в 2023 году и точно не с помощью камеры Phone (3).



Слева – скриншот из приложения Nothing, который якобы показывает фотографии, сделанные на камеру Phone (3). Справа – оригинальное фото с фотостока Stills / Коллаж 24 Канала / Изображение Android Police и Абдуллахи Сантураки

Что говорит компания?

Реакция компании не заставила себя долго ждать. Соучредитель Nothing, Акис Эванджелидис, публично извинился в социальных сетях, назвав инцидент "досадной ошибкой". По его словам, эти изображения были лишь временными заполнителями и использовались "без злого умысла". Он объяснил, что ранее для таких целей компания использовала старые снимки, сделанные на устройстве Nothing, но из-за привлечения новых команд и сотрудников в этот раз были использованы платные стоковые фото. Их просто забыли заменить на настоящие изображения с камеры Phone (3).

Стоит отметить, что компания имеет отдельный сайт, где демонстрирует фотографии, действительно сделанные на ее смартфоны. Качество снимков замечательное, поэтому компании на самом деле нет смысла манипулировать, выдавая профессиональные кадры за работу Phone (3a).

С другой стороны, остается непонятным, зачем было платить деньги за профессиональные изображения, которые все равно собираться потом заменить, если есть бесплатные собственные. Это не только не имеет смысла с точки зрения логики, но и повышает риск подобной ошибки.

Этот случай стал уже вторым скандалом, связанным с камерами Nothing, за последний год. В феврале компания была вынуждена оправдываться за некорректное видеосравнение Phone (3a) с iPhone 16 Pro Max, где для съемки на iPhone использовался более слабый ультраширокоугольный объектив вместо основного. Тогда в Nothing пообещали быть внимательнее в будущем, но новый инцидент ставит под сомнение эффективность их контроля.

Сам же Nothing Phone (3) позиционируется как первый "настоящий флагман" бренда с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Snapdragon 8s Gen 4 и тройной основной камерой на 50 мегапикселей.