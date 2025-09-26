Извечная проблема владельцев смартфонов –деградация аккумулятора –уже давно получила решение от Apple. Компания внедрила значительные улучшения как в железо, так и в программное обеспечение последних моделей iPhone. Теперь пользователи имеют больше инструментов для контроля состояния батареи и возможностей для продления ее жизни, но не все знают об этом.

Что такое Battery Health и как этим пользоваться?

Пользователи смартфонов давно привыкли, что со временем их устройства все хуже держат заряд. Это естественный процесс для литий-ионных аккумуляторов, но Apple решила существенно его замедлить. Начиная с линейки iPhone 15, а также в iPhone 16 и новых iPhone 17, компания заявляет о значительном улучшении долговечности батареи. Если раньше стандартным показателем было сохранение до 80% начальной емкости после 500 полных циклов зарядки, то теперь этот показатель вырос вдвое – до 1000 циклов, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу поддержки Apple.

Один цикл зарядки – это использование 100% емкости аккумулятора, но не обязательно за один раз. Например, если вы за день использовали 60% заряда, поставили смартфон на ночь заряжаться, а на следующий день использовали еще 40%, то вместе это и будет один полный цикл. Таким образом, удвоение количества циклов означает, что батарея вашего смартфона будет деградировать значительно медленнее при условии обычного использования.

Циклы зарядки

На iPhone 15 и более новых моделях теперь можно проверить точное количество пройденных циклов зарядки. Эта информация находится в меню "Параметры" – "Общие" – "Об устройстве" (или "Информация", в зависимости от версии ОС), где нужно прокрутить вниз до раздела "Батарея" ("Аккумулятор") и коснуться меню "Количество циклов зарядки".

Однако, обратите внимание: если в вашем iPhone был заменен аккумулятор, эта опция не появится.

Состояние батареи

Чтобы дать пользователям еще больше прозрачности, Apple добавила новые инструменты для мониторинга состояния батареи. Начиная с iPhone 6 и более новых моделей в iOS предусмотрены функции, которые отображают исправность аккумулятора и при необходимости рекомендуют заменить его. Это ключевая опция в контексте этого материала, на которую вам стоит обратить внимание.

Эти функции доступны в разделе "Параметры" – "Аккумулятор" – "Заряд и исправность аккумулятора" (в iOS 16.0 и более новых это будет раздел "Параметры" – "Аккумулятор" – "Исправность аккумулятора"). Именно здесь вы можете увидеть такой пункт, как "Максимальная емкость", который показывает, насколько деградировала ваша батарея с момента первого включения смартфона после покупки.

Apple считает, что показатель выше 80% является нормальным. Если же он опускается ниже, система может порекомендовать сервисное обслуживание.

Производительность

Кроме того, вы можете видеть, включена ли функция управления производительностью, которая динамически управляет максимальной производительностью, чтобы предотвратить неожиданное завершение работы. Эта функция включается только после первого неожиданного отключения устройства с аккумулятором, способность которого подавать максимальную мгновенную мощность снизилась.

Для обеспечения надлежащей работы аккумулятора и всей системы, а также защиты внутренних компонентов, во всех моделях iPhone предусмотрено базовое управление производительностью. Эта функция отвечает за работу устройства при высоких и низких температурах, а также за управление внутренним напряжением. Такой вид управления производительностью необходим для безопасности и надлежащей работы, и его нельзя отключить.

Пункт "Пиковая производительность" показывает, способна ли батарея выдавать максимальную мощность. Если аккумулятор сильно изношен, iPhone может внезапно выключаться во время пиковых нагрузок. В таких случаях iOS может автоматически включить режим управления производительностью, чтобы предотвратить сбои.

Оптимизация зарядки

Дополнительно Apple предлагает новые опции для оптимизации зарядки. Например, пользователи могут ограничить заряд до 80%. Это, по словам Apple, помогает уменьшить износ аккумулятора, хоть и может быть неудобным для тех, кому нужна максимальная автономность в течение дня.

Стоит отметить, что эта функция является весьма спорной в краткосрочной перспективе. Недавно издание MacRumors опубликовало материал, в котором рассказало, как повлияла на батарею эта настройка после того, как владелица iPhone 16 Pro Max целый год заряжала смартфон только до 80%. Согласно результатам этого эксперимента, автор пришла к выводу, что ограничение зарядки до 80% не стоит того. Журналистка Джули Кловер говорит, что неудобства перевесили потенциальные преимущества для сохранения долговечности аккумулятора, а конечный результат примерно совпадает со средним показателем у тех пользователей, которые не пользуются этой функцией.

После одного года использования (с сентября 2024 года) с включенным ограничением до 80%, максимальная емкость аккумулятора составила 94% при 299 циклах зарядки.

При этом коллега автора, который также пользовался iPhone 16 Pro Max в течение года, но не использовал ограничения зарядки, имеет емкость аккумулятора 96% при 308 циклах зарядки.

Аналогичный тест с iPhone 15 Pro Max в прошлом году также показал 94% емкости через 12 месяцев. Через два года использования с ограничением 80% емкость этого смартфона упала до 88% (352 цикла).

Ключевые наблюдения и неудобства:

Неудобство в использовании. Ограниченной до 80% зарядки часто не хватало, особенно вне дома, когда требовались камера или GPS.

Попытка удержать заряд. В течение года с момента покупки автор пыталась держать уровень заряда между 20% и 80%, чтобы избежать глубокого разряда, который также может влиять на состояние батареи.

Влияние тепла. Автор предположила, что тепло от беспроводной зарядки MagSafe, особенно при использовании внешних аккумуляторов в теплую погоду, могло негативно повлиять на результат.

Однако в долгосрочной перспективе это действительно имеет смысл. Поэтому вам необходимо решить, согласны ли вы годами терпеть ограничение зарядки батареи до 80%, чтобы отложить потребность замены аккумулятора на несколько лет потом.

Зачем вообще следить за этими показателями?

Во-первых, это позволяет вовремя понять, исправно ли ваше устройство. Во-вторых, подробная информация о состоянии аккумулятора (количество циклов, максимальная емкость) значительно повышает стоимость смартфона при перепродаже. Покупатель будет более склонен доверять вам, если будет видеть, что об устройстве заботились.

Стоит помнить, что восстановить исправность батареи невозможно – это необратимый химический процесс. Единственный способ вернуть 100% емкости – это заменить аккумулятор на новый.