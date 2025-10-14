SpaceX сделала еще один шаг в программе сверхтяжелого Starship. Новый полет стал рубежом между сегодняшней конфигурацией ракеты и следующим поколением, которое должно открыть путь к более сложным задачам в космосе.

Как прошел запуск 14 октября?

Одиннадцатый испытательный полет Starship стартовал со Starbase в Техасе в самом начале суток 14 октября (по времени в Украине). Это был последний запуск в нынешней конфигурации системы. Сценарий был построен так, чтобы проверить элементы, нужны для следующего поколения корабля и наземной инфраструктуры, пишет 24 Канал со ссылкой на NBC.

После отделения ступеней сверхтяжелый бустер Super Heavy выполнил управляемое торможение и мягко сел на воду в Мексиканском заливе примерно через десять минут после старта. На этот раз его не ловили с помощью так называемой "Мехазиллы" (большой башни с роборуками, которая захватывает корпус ракеты)

Верхняя ступень завершила полет в определенном районе Индийского океана, предварительно отработав последовательность маневров управляемого входа в атмосферу.

Смотрите момент старта ракеты Starship: видео

Во время миссии SpaceX проверила сразу несколько ключевых режимов:

Компания кратковременно повторно запустила двигатель в космосе, что является необходимым элементом для будущих профилей полета.

Отдельный блок испытаний касался теплозащиты: часть плиток защитного щита намеренно сняли, чтобы нагрузить "уязвимые" участки и получить данные по тепловым потокам при входе, пишет Space.

На борту также были макеты спутников – их отстрел имитировал работу с полезной нагрузкой без риска для реальных аппаратов.

Момент, когда двигатели Raptor зажигаются во время горячего отделения ступеней: видео

Сам запуск стал и последним для первой орбитальной стартовой площадки Starbase в нынешнем виде: ее переоборудуют под версию V3, поэтому нынешний полет фактически закрывает целую серию испытаний. В SpaceX подтвердили, что следующие прототипы получат узлы стыковки и другие элементы, нужны для орбитальной дозаправки – операции, без которой трудно реализовать дальние миссии и сложные профили полета.

Есть и технические детали, которые подчеркивают зрелость системы. Для Flight 11 SpaceX использовала бустер, что уже летал ранее, а также провела точечную замену части двигателей: девять из 33 "рапторов" являются новыми, остальные работали второй раз. Такой подход позволяет накапливать статистику надежности, одновременно удерживая риски в приемлемых пределах.

Момент приводнения в Индийском океане: видео

В итоге полет выполнил все свои цели и подтвердил сразу несколько вещей: нынешняя конфигурация способна стабильно выполнять базовые задачи, а собранные телеметрические данные напрямую пойдут в доработку версии V3 и модернизацию стартового комплекса.

В NASA отметили, что такие миссии расчищают дорогу к будущим полетам к Луне и более сложным сценариям с многоступенчатыми операциями на орбите.