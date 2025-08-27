Международная группа ученых разработала уникальный пищевой продукт для медоносных пчел. Эта инновация может стать ключевым решением в борьбе с массовым сокращением популяций этих насекомых, которое угрожает глобальной продовольственной безопасности и биоразнообразию.

Спасет ли "суперфуд" медоносных пчел от вымирания?

Популяции медоносных пчел во всем мире стремительно сокращаются из-за целого ряда факторов, среди которых изменения климата, разрушение среды обитания, интенсификация сельского хозяйства и распространение болезней. Эта проблема представляет серьезную угрозу, поскольку пчелы играют ключевую роль в опылении сельскохозяйственных культур. Без них под угрозой окажется производство многих фруктов, овощей и орехов, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature.

Чтобы решить эту проблему, ученые под руководством Оксфордского университета в сотрудничестве с несколькими научными учреждениями создали инновационную пищевую добавку, которую уже окрестили "суперфудом" для пчел. В основе разработки лежит генно-инженерный штамм дрожжей Yarrowia lipolytica. Исследователям удалось модифицировать эти дрожжи таким образом, чтобы они производили точную смесь из шести ключевых стеролов – особых жироподобных соединений, которые являются жизненно необходимыми для развития и размножения пчел.

Главная проблема заключается в том, что естественным источником этих стеролов является цветочная пыльца, доступ к которой становится все более ограниченным из-за изменений в агроландшафтах. Имеющиеся коммерческие заменители пыльцы, которые пчеловоды используют для подкормки, не содержат этих важных соединений, что делает их неполноценными с точки зрения питательности. Новая добавка решает эту проблему, обеспечивая пчел всеми необходимыми питательными веществами на молекулярном уровне.

Впечатляющие результаты

Результаты трехмесячного эксперимента поразили ученых. Пчелиные колонии, которые получали обогащенный стеролами корм, вырастили в 15 раз больше личинок, успешно достигших стадии куколки, по сравнению с контрольной группой. В дополнение, эти колонии продолжали активно размножаться в течение всего 90-дневного периода исследования, тогда как пчелы на стандартной диете прекратили выращивать потомство.

По словам профессора Джеральдин Райт из Оксфордского университета, эта технология обеспечивает пчел полноценным питанием, делая их более здоровыми и устойчивыми к болезням. Это особенно важно в периоды, когда естественных источников пыльцы и нектара не хватает. Ведущий автор исследования, доктор Элинор Мур, сравнила разницу для пчел с тем, если бы человек перешел от потребления пищи с дефицитом питательных веществ к сбалансированному питанию.

Что дальше?

Ожидается, что новый продукт не только поможет пчеловодам сохранить свои колонии, но и положительно повлияет на диких пчел, уменьшив конкуренцию за ограниченные природные ресурсы. Хотя для подтверждения долгосрочных эффектов еще нужны более масштабные полевые исследования, ученые надеются, что их разработка станет доступной для пчеловодов и фермеров в течение ближайших двух лет.

Пока неизвестно, сколько может стоить этот "суперфуд".

Действительно ли пчелы вымирают по всему миру и какие это будет иметь последствия?

Вымирание пчел – это реальная и серьезная проблема мирового масштаба. Ученые фиксируют значительное сокращение популяций этих насекомых, что создает угрозу для всей экосистемы планеты. По данным исследований, с 2006 по 2015 год количество видов пчел сократилось на 25% по сравнению с периодом до 1990-х годов. В США, где этот вопрос изучается лучше всего, ежегодные потери пчелиных колоний за последние 10 лет составляют 40-50%.

Некоторые прогнозы указывают, что если текущие тенденции сохранятся, общая популяция насекомых может исчезнуть к 2119 году, что повлечет крах экосистемы Земли и катастрофу для большинства наземных форм жизни.

Почему же вымирают пчелы?

Существует несколько ключевых причин, которые приводят к массовой гибели пчел:

Использование химикатов в сельском хозяйстве . Пестициды, особенно неоникотиноиды, являются одной из главных угроз. Эти вещества поражают центральную нервную систему насекомых, делая растения ядовитыми для них. Даже если химикаты не убивают пчел напрямую, они ослабляют их иммунитет, делая их уязвимыми к болезням.

. Пестициды, особенно неоникотиноиды, являются одной из главных угроз. Эти вещества поражают центральную нервную систему насекомых, делая растения ядовитыми для них. Даже если химикаты не убивают пчел напрямую, они ослабляют их иммунитет, делая их уязвимыми к болезням. Паразиты и болезни . Большой проблемой для пчелиных семей является клещ варроа, который присутствует почти в каждом улье. Он и другие паразиты и вирусы значительно ослабляют колонии.

. Большой проблемой для пчелиных семей является клещ варроа, который присутствует почти в каждом улье. Он и другие паразиты и вирусы значительно ослабляют колонии. Потеря среды обитания и пищевой стресс . Расширение городов и сельскохозяйственных угодий, а также тенденция к монокультуре, лишают пчел доступа к разнообразию цветов, которые являются их основным источником пищи. Это приводит к пищевому стрессу, который усиливается из-за изменений климата и засухи.

. Расширение городов и сельскохозяйственных угодий, а также тенденция к монокультуре, лишают пчел доступа к разнообразию цветов, которые являются их основным источником пищи. Это приводит к пищевому стрессу, который усиливается из-за изменений климата и засухи. Синдром разрушения колоний . Рабочие пчелы внезапно покидают свои ульи и не возвращаются, что приводит к гибели всей колонии. Причины комплексные и включают стресс от перевозки ульев для опыления крупных агропромышленных полей.

. Рабочие пчелы внезапно покидают свои ульи и не возвращаются, что приводит к гибели всей колонии. Причины комплексные и включают стресс от перевозки ульев для опыления крупных агропромышленных полей. Технологический прогресс. Электромагнитное излучение от вышек мобильной связи и других технологий может создавать поля, которые дезориентируют пчел, мешая им находить дорогу домой.

Какие последствия вымирания пчел?

Исчезновение пчел будет иметь катастрофические последствия как для природы, так и для человечества.