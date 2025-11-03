Ночное небо в ноябре: Землю ждет самая яркая суперлуна года

В ноябре 2025 года жители Земли смогут наблюдать за редким астрономическим явлением. Луна приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, что сделает его чрезвычайно зрелищным. Это полнолуние будет одним из самых ярких, которое можно увидеть в этом году.

Почему ноябрьское полнолуние будет таким особенным?

Нынешнее ноябрьское полнолуние, известное в западной культуре как "Бобровая луна", будет не просто очередным полнолунием, а самым большим и самым ярким суперлунием 2025 года. Пик этого явления придется на 5 ноября. Именно в этот момент Луна будет полностью освещена Солнцем, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC Weather.

Термин "суперлуние" означает, что полнолуние совпадает с перигеем – точкой на орбите Луны, когда она находится ближе всего к Земле. Орбита нашего спутника имеет не идеально круглую, а эллиптическую форму, поэтому расстояние до него постоянно меняется.

Во время ноябрьского суперлуния спутник будет находиться на расстоянии примерно 356 800 километров от Земли, тогда как среднее расстояние составляет около 384 400 километров. Благодаря такой близости Луна будет выглядеть примерно на 7-14% больше и на 16-30% ярче, чем обычное полнолуние. Хотя эта разница может быть незаметной для неискушенного глаза, повышенная яркость сделает ночное небо светлее.

Наблюдать за полнолунием можно будет из любой точки мира, но пиковый момент будет зависеть от часового пояса. Например, в Европе это произойдет днем (в 15:19 по киевскому времени), а в Азии – вечером. Однако Луна будет казаться полной и в ночь перед пиком, и в ночь после него, поэтому времени для наблюдений будет достаточно.

Лучше всего созерцать суперлуние сразу после его восхода, когда оно находится низко над горизонтом. Благодаря оптической иллюзии (искривление из-за наличия атмосферы) оно будет казаться еще больше.



Суперлуние можно будет наблюдать в течение нескольких дней вокруг 5 ноября 2025 года / Фото Unsplash

Кроме суперлуния, ноябрь подарит еще несколько интересных астрономических событий:

Через два дня после полнолуния, в ночь с 7 на 8 ноября, состоится покрытие Луной звезды Эльнат (Бета Тельца), пишет In-The-Sky.org. Это явление, во время которого Луна проходит перед звездой, будет видно из Южной Америки и некоторых регионов Африки.

Также в ноябре на ночном небе можно будет увидеть несколько планет. Сатурн появится первым вечером в юго-восточной части неба. Позже взойдет яркий Юпитер. А вот Марс и Меркурий будут скрыты в солнечных лучах.

Название "Бобровая луна" происходит от индейских племен Северной Америки и европейских поселенцев. Оно связано с тем, что в этот период бобры активно строят свои запруды перед зимой, а охотники ставили на них ловушки. Однако существуют и другие названия. Например, индейцы кри называли его "Месяцем замерзания", а чероки – "Торговым месяцем", поскольку это время было благоприятным для торговли после сбора урожая.