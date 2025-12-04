Суперлуние в декабре: как смотреть онлайн, если нет возможности увидеть собственными глазами
- Декабрьское Суперлуние 2025 года, известное как Холодная Луна, будет видимо в течение трех дней и станет самым высоким полнолунием в Северном полушарии до 2042 года.
- The Virtual Telescope организует бесплатную трансляцию этого события на YouTube, которая начнется 4 декабря в 22:00, а пик полнолуния состоится 5 декабря в 01:14 по Киеву.
Декабрьское Суперлуние 2025 года, известное как Холодная Луна, станет последним полнолунием года и самым высоким для Северного полушария вплоть до 2042 года. Это событие, которое достигнет пика 5 декабря, будет видимым в течение трех суток. Но если погодные условия или местонахождение не позволяют насладиться явлением вживую, существуют цифровые инструменты, которые помогут осуществить наблюдение.
Где найти трансляцию?
Если прямое наблюдение Суперлуния, которое является последним в 2025 году, невозможно из-за облачности или других причин, астрономы и любители космоса каждый раз организуют собственные прямые трансляции, чтобы каждый желающий смог присоединиться хотя бы виртуально. На этот раз этим займется проект The Virtual Telescope, пишет 24 Канал.
Как отмечают на сайте проекта, полнолуние будут наблюдать из Манчиано, Италия, где расположен центр. The Virtual Telescope также анонсировал "лучшие снимки полной Луны, которые мы собрали в течение многих лет, в частности те, на которых наш спутник сияет над легендарными достопримечательностями и горизонтом Рима".
Трансляция будет полностью бесплатной и пройдет на YouTube. Вы можете уже сейчас подписаться на оповещение, чтобы успеть вовремя до начала, который планируют 4 декабря в 22:00.
Прямая трансляция будет здесь: подпишитесь на видео
Однако стоит отметить, что сам пик полноты состоится не в 22 часа 4 декабря, а 5 декабря в 01:14 по Киеву. Хотя этого формального момента придется подождать, Луна будет выглядеть полной в течение трех дней, поэтому значительной разницы во времени наблюдения не будет.
Что известно о Суперлунии в декабре 2025 года?
- Традиционно это полнолуние известно как Холодная Луна. Название происходит от культуры коренных американцев могавков и означает время значительного снижения температуры.
- Это полнолуние является последним Суперлунием 2025 года. Явление Суперлуния, когда полнолуние совпадает с перигеем (ближайшей к Земле точкой орбиты), приводит к тому, что Луна будет выглядеть на 7,9% больше и на 15% ярче по сравнению со средним полнолунием. Следующее Суперлуние ожидается 3 января 2026 года, пишет Star Walk.
- Декабрьское полнолуние 2025 года является самым высоким полнолунием года для наблюдателей в Северном полушарии. Благодаря завершению цикла главного лунного стояния, это полнолуние станет самым высоким в Северном полушарии вплоть до 2042 года.
- Полнолуние произойдет в созвездии Тельца. 4 и 5 декабря полнолуние будет сиять очень близко к одному из самых известных звездных скоплений – Плеяд. Для некоторых регионов, включая большинство Европы, Северной Африки и Северной Америки, Луна будет проходить прямо перед Плеядами.
- В Южном полушарии ситуация будет обратной: декабрьское Суперлуние будет самым низким полнолунием года. Когда Луна расположена близко к горизонту, она может приобретать золотистый, оранжевый или даже красноватый оттенок из-за прохождения света сквозь более толстые слои атмосферы. На низкой высоте Луна также кажется больше из-за оптического эффекта.