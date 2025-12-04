Суперлуние в декабре: как смотреть онлайн, если нет возможности увидеть собственными глазами

Декабрьское Суперлуние 2025 года, известное как Холодная Луна, станет последним полнолунием года и самым высоким для Северного полушария вплоть до 2042 года. Это событие, которое достигнет пика 5 декабря, будет видимым в течение трех суток. Но если погодные условия или местонахождение не позволяют насладиться явлением вживую, существуют цифровые инструменты, которые помогут осуществить наблюдение.

Где найти трансляцию?

Если прямое наблюдение Суперлуния, которое является последним в 2025 году, невозможно из-за облачности или других причин, астрономы и любители космоса каждый раз организуют собственные прямые трансляции, чтобы каждый желающий смог присоединиться хотя бы виртуально. На этот раз этим займется проект The Virtual Telescope, пишет 24 Канал.

Как отмечают на сайте проекта, полнолуние будут наблюдать из Манчиано, Италия, где расположен центр. The Virtual Telescope также анонсировал "лучшие снимки полной Луны, которые мы собрали в течение многих лет, в частности те, на которых наш спутник сияет над легендарными достопримечательностями и горизонтом Рима".

Трансляция будет полностью бесплатной и пройдет на YouTube. Вы можете уже сейчас подписаться на оповещение, чтобы успеть вовремя до начала, который планируют 4 декабря в 22:00.

Прямая трансляция будет здесь: подпишитесь на видео

Однако стоит отметить, что сам пик полноты состоится не в 22 часа 4 декабря, а 5 декабря в 01:14 по Киеву. Хотя этого формального момента придется подождать, Луна будет выглядеть полной в течение трех дней, поэтому значительной разницы во времени наблюдения не будет.

Что известно о Суперлунии в декабре 2025 года?