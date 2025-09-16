Международная команда исследователей разгадала загадку, возникшую более двадцати лет назад. В 2003 году во время раскопок в Херсонесе Таврическом, на территории современного Севастополя, археологи обнаружили прекрасно сохранившуюся мраморную голову римской матроны. После лет междисциплинарных исследований удалось установить личность женщины и ее выдающуюся роль в истории города.

Кем она была?

Мраморную голову нашли в полуподвальном помещении большого римского дома площадью 718 квадратных метров, расположенного неподалеку от театра и агоры Херсонеса (торговая площадь и название народного собрания). В отличие от многих античных скульптур, которые часто находят без четкого контекста, этот артефакт был частью хорошо датированного археологического слоя. Рядом с ним обнаружили монеты, керамику и алтарь с изображениями Артемиды и Аполлона, что позволило ученым провести анализ с чрезвычайной точностью, пишет 24 Канал со ссылкой на статью в Heritage Science.

Хотя скульптура была повреждена (нос и части лица были отбиты еще в древности), она сохранила исключительную детализацию. На шее сохранилось отверстие для металлического штифта, который доказывает, что голова когда-то была частью полноразмерной статуи высотой почти два метра. Вероятно, монумент стоял в общественном месте, например, на городской агоре.



Скульптура сохранилась очень хорошо, несмотря на некоторые повреждения / Фото А. Б. Бирнацкий / Heritage Science

Для раскрытия истории скульптуры исследователи объединили методы археологии, химии и искусствоведения. Радиоуглеродное датирование угля из слоя, где лежала находка, позволило определить время ее захоронения – между 60 и 240 годами нашей эры, вероятнее всего, во второй половине II века. Изотопный анализ мрамора показал, что его добыли в знаменитых карьерах Пароса в Греции. Этот драгоценный камень использовали только для самых престижных заказов.

Стилистически портрет сочетает черты римского реализма и греческого идеализма. На лице заметны морщины и признаки старения кожи, однако черты смягчены и элегантные. Прическа является вариацией популярной в то время "дыни" с волнами волос, что указывает на модные тенденции эпохи императриц, таких как Фаустина Старшая.

Ключевую роль в идентификации сыграли надписи, найденные в Херсонесе. Один из пьедесталов был посвящен женщине по имени Лаодика, дочери Героксена и жене Тита Флавия Парфенокла, представителя одной из самых богатых семей города. В тексте, датированном второй четвертью II века нашей эры, отмечается, что город установил статую в ее честь как признание ее заслуг. Ученые связывают это с успешными переговорами Херсонеса о получении статуса свободного города (элевтерии) во времена императора Антонина Пия в 140-х годах нашей эры. Предыдущие попытки терпели неудачу, но в конце концов город получил автономию, сохранив тесные связи с Римом. Хотя точная роль Лаодики неизвестна, но чествование ее публичной статуей свидетельствует о ее решающем влиянии.



Мраморный пьедестал статуи с надписью на греческом языке, который позволил идентифицировать Лаодику / Фото А. Б. Бирнацкий / Heritage Science

Это открытие бросает вызов традиционным представлениям о роли женщин в политике римских провинций. Пример Лаодики демонстрирует, как представительницы элиты могли влиять на дипломатию и общественную жизнь даже на периферии империи. Выбор дорогого паросского мрамора подчеркивает не только ее высокий статус, но и амбиции самого Херсонеса.

Есть вопросы к исследователям

Отдельное внимание следует обратить на имена исследователей. Среди них значатся:

Анджей Б. Бернацкий из Университета Адама Мицкевича в Познани, Польша.

Петр Замбжицкий из Академии изобразительных искусств в Варшаве и Межакадемического института консервации и реставрации произведений искусства в Варшаве.

Монтсеррат Клаверия из барселонского Universitat Autònoma de Barcelona и Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

А также Елена Кленина из того же Университета Адама Мицкевича в Познани.

Имя Елены Клениной можно найти на правительственном сайте War Sanctions, который собирает и публикует информацию о спонсорах и соучастниках российской агрессии. В частности, портал содержит санкционные списки, списки похитителей детей, информацию о российском оружии, похищенные Россией археологические памятники, пропагандистов и прочее.

Согласно странице Клениной на War Sanctions, она была ученым секретарем Государственного историко-археологический заповедника "Херсонес Таврический" до 2016 года. По данным сайта, в 2015 году, уже во время оккупации, она получила разрешение от министерства культуры России на нелегальные археологические работы на территории временно оккупированного полуострова Крым. Неизвестно, провели ли их, а также какими были результаты. Заметим, что санкций за это на Кленину не накладывали.

Сегодня Кленина работает в Университете Адама Мицкевича в Познани, согласно ее личной странице на научном сайте Academia. Судя по резюме, она покинула должность в Севастополе в 2016 году и с октября того же года уже занимала должность "специалиста, ответственного за науку и технологии" в Университете Адама Мицкевича.