Президент США Дональд Трамп призвал генерального директора Intel Лип-Бу Тана немедленно подать в отставку, назвав его "глубоко заангажированным" и обвинив в связях с Китаем.

Почему Трамп выступил против нового руководителя Intel?

Дональд Трамп публично призвал Лип-Бу Тана, который возглавил Intel в марте, немедленно подать в отставку. В своей заметке в сети Truth Social президент США заявил, что гендиректор является "крайне заангажированным" и его пребывание на посту CEO невозможно, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Подробностей о вероятном конфликте интересов Трамп не привел, однако его заявление прозвучало после письма сенатора-республиканца Тома Коттона в совет директоров Intel. В документе высказывались опасения относительно безопасности и добропорядочности деятельности компании, в частности из-за связей Тана с Китаем.

До назначения в Intel Лип-Бу Тан руководил компанией Cadence Design Systems, которая недавно признала нарушение экспортных ограничений США, продав инструменты проектирования чипов университета в Китае, что имеет тесные связи с военными.

Кроме того, через свою венчурную фирму в Сан-Франциско и бизнес в Гонконге Тан инвестировал в десятки китайских технологических компаний, в частности в Semiconductor Manufacturing International Corp – крупнейшего производителя чипов в КНР.

Хотя, по данным СМИ, Тан вышел из части своих инвестиций, его связи с китайским рынком остаются предметом политической критики.

Intel и Белый дом от комментариев относительно заявления Трампа пока воздержались. Акции компании в предрыночной торговле упали на 3%.

Давление на Intel и риски для компании

Назначение Тана произошло после увольнения его предшественника Пата Гелсингера в декабре прошлого года. Сейчас Intel является единственной американской компанией, способной производить передовые полупроводники, однако она значительно отстает от своего главного конкурента – тайваньской TSMC. Несмотря на многомиллиардную поддержку правительства США, компания до сих пор не смогла воспользоваться бумом на рынке искусственного интеллекта.

В прошлом месяце Тан предупредил, что Intel может отказаться от разработки следующего поколения своей технологии, если не найдет крупного заказчика. Такой шаг фактически оставит TSMC монополистом в сфере передовых полупроводников.