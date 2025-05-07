Революция датчиков: ученые изобрели технологию мониторинга мозга, которая выглядит как волосы

Ученые создали почти незаметное для глаза устройство для мониторинга мозга – оно похоже на волосы и значительно удобнее традиционных методов. Новая технология может изменить подход к диагностике и исследованию мозговой активности, ведь вы сможете сканировать показатели организма прямо на улице с помощью почти невидимых устройств будущего.

Как это работает

Команда исследователей из Пенсильванского университета разработала инновационное устройство для мониторинга мозговой активности – электрод ЭЭГ, который по форме и структуре напоминает человеческие волосы. Этот новый подход позволяет незаметно крепить устройство к коже головы без использования металлических элементов, гелей или проводов, как это предусматривает традиционное оборудование, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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В отличие от классических решений, что часто вызывают дискомфорт и ограничивают движения, похожий на волосы электрод является легким, гибким и удобным в использовании. Его не нужно специально закреплять или готовить кожу – он просто прилипает к голове, как естественное продолжение волос.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) играет ключевую роль в выявлении и диагностике эпилепсии, нарушений сна и травм головного мозга. Для эффективного наблюдения врачи часто нуждаются в длительном считывания мозговых волн, однако обычные ЭЭГ-системы ограничивают мобильность пациентов и вызывают дискомфорт при длительном ношении.

Новое устройство меняет эти представления. В ходе исследования команда испытала технологию "stick-and-play" и доказала, что она обеспечивает стабильные показатели ЭЭГ более 24 часов без потери качества сигнала. Более того – электрод оставался эффективным даже после 100 циклов движений, не теряя сцепления с кожей.



Так выглядит новый электрод / Фото Zhou Lab / Penn State

Одной из самых больших проблем ЭЭГ является обеспечение надежного контакта с кожей головы – особенно через волосы или во время движения. Стандартные металлические электроды работают с гелями, которые со временем высыхают и искажают результаты. В новом решении эти трудности устраняются благодаря сочетанию прочного биоадгезива и гибких материалов, что делает электрод устойчивым, надежным и удобным для долговременного применения.



Так выглядит новый электрод / Фото Zhou Lab / Penn State

Этот электрод открывает новые возможности для стабильного и точного мониторинга мозговой активности без ущерба для удобства пользователя, уверен профессор Тао Чжоу, главный автор исследования. Он подчеркнул, что внешний вид устройства, подобный волосам, делает его практически незаметным во время ношения.

Технология имеет потенциал не только в медицинской сфере, но и в потребительских устройствах для отслеживания состояния мозга. Благодаря компактности, комфорту и долговечности, новый электрод может стать инструментом для изучения мозговой активности в реальной жизни, не нарушая привычного ритма пользователя.