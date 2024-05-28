Швейцарский стартап запустил первый в мире "живой процессор" из 16 органоидов мозга

FinalSpark, новаторский швейцарский биотехнологический стартап, объявил о запуске революционной онлайн-платформы, которая обеспечивает беспрецедентный удаленный доступ к биологическому процессору, состоящему из 16 органоидов человеческого мозга. "Живой процессор" обладает уникальной энергоэффективностью, которая значительно превосходит традиционные цифровые процессоры.

Биопроцессор, по данным FinalSpark, разработан таким образом, чтобы потреблять в миллион раз меньше энергии, чем его электронные аналоги. Для сравнения, обучение большой языковой модели (LLM), такой как GPT-3, обычно требует примерно 10 гигаватт-часов (ГВт-ч) энергии, что эквивалентно годовому энергопотреблению 6 000 среднестатистических европейских домохозяйств.

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Таким образом, внедрение этих биопроцессоров могло бы резко сократить энергопотребление при обучении моделей ИИ, значительно уменьшив влияние вычислительной техники на окружающую среду.

Подробнее о платформе

Эта нейроплатформа работает на основе передовой концепции Wetware, которая беспрепятственно интегрирует биологические компоненты с обычным аппаратным и программным обеспечением.

Центральное место в ее архитектуре занимают четыре многоэлектродных массива (MEA), каждый из которых содержит живые органоиды мозговой ткани. Эти органоиды, структурированы как трехмерные клеточные массы, выполняют основные функции обработки данных.

Каждый MEA содержит четыре органоида, соединенные с восемью электродами, которые облегчают как стимуляцию, так и регистрацию сигналов. Полученные данные оцифровываются с помощью аналого-цифровых преобразователей Intan RHS 32, работающих на частоте 30 кГц.



Органоиды мозговой ткани на электродах / Фото Frontiersin

Чтобы обеспечить жизнеспособность органоидов, система использует сложную микрофлюидную установку вместе с камерами наблюдения для непрерывного мониторинга.

Исследователи могут взаимодействовать с этим уникальным биопроцессором с помощью усовершенствованного программного обеспечения, которое позволяет вводить данные и анализировать реакцию.

Преимущества и недостатки "живого процессора"

Сейчас девять научных учреждений получили удаленный доступ к этой нейронной платформе для биокомпьютерных исследований. Технология также заинтересовала более 30 университетов по всему миру. Для образовательных целей доступ к платформе предоставляется по подписке стоимостью 500 долларов США за пользователя.

В отличие от кремниевых чипов, которые имеют длительный срок службы, эти нейронные чипы функционируют около 100 дней. Начальные итерации органоидов имели очень ограниченную продолжительность жизни, выживая лишь несколько часов. Однако совершенствование системы жизнеобеспечения значительно продлило их активный период.

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Потенциальная коммерциализация биопроцессоров представляет собой значительный скачок вперед, обещая вычислительные системы, которые не только более экологичны, но и ближе по функциям к естественному человеческому интеллекту.

Инновация FinalSpark вполне может привести к трансформационному сдвигу в том, как мы подходим к вычислениям, сочетая биологическое изящество с технологическими достижениями.