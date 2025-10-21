Наследие Джорджа Смута: умер нобелевский лауреат, подтвердивший Большой взрыв

В Париже в возрасте 80 лет умер выдающийся американский физик и астрофизик Джордж Фицжеральд Смут. Он был лауреатом Нобелевской премии, которую получил за исследования, которые помогли подтвердить теорию Большого взрыва и понять, как из первобытного хаоса зародились галактики и другие космические структуры. Его работа навсегда изменила представление человечества о возникновении Вселенной.

Каким был вклад Джорджа Смута в науку?

Джордж Смут умер 18 сентября 2025 года в своем доме в Париже от остановки сердца. Эту информацию теперь подтвердила его сестра. В последние годы Смут жил и работал во Франции, будучи профессором физики в Университете Париж-Сите, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Наибольшую славу ученому принесла его работа в рамках миссии NASA под названием Cosmic Background Explorer (COBE). Смут возглавлял команду, которая с помощью специального инструмента, отправленного в космос на борту спутника в 1989 году, смогла создать детальную карту реликтового излучения. Это излучение, также известное как космический микроволновый фон, является своеобразным "эхом" Большого взрыва, пронизывающим всю Вселенную.

Команда Смута обнаружила в этом фоновом излучении крошечные колебания температуры – всего на одну стотысячную градуса. Эти, на первый взгляд, незначительные флуктуации оказались "семенами", из которых впоследствии под действием гравитации сформировались все космические структуры, которые мы видим сегодня, – звезды, галактики и их скопления. По сути, это было первое прямое свидетельство того, что ранняя Вселенная не была абсолютно однородной, и именно эта неоднородность дала начало всему.

Презентуя результаты исследования в 1992 году, Джордж Смут произнес фразу, которая стала культовой: "Если вы религиозны, это похоже на то, чтобы увидеть Бога". Этим сравнением он хотел передать масштабность и важность открытия. Выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг назвал эту работу "крупнейшим научным открытием века, если не всех времен".

За это достижение в 2006 году Джордж Смут вместе со своим коллегой Джоном Мазером получил Нобелевскую премию по физике. Их работа превратила космологию из спекулятивной области в точную науку, опирающуюся на экспериментальные данные.



Джордж Фицжеральд Смут / Фото с личного сайта Смута

Интересно, что Смут, который вырос в небогатой семье и вынужден был подрабатывать для оплаты обучения в Массачусетском технологическом институте, пожертвовал свою часть Нобелевской премии на стипендии для молодых студентов. Кроме того, он стал одним из двух людей, которым удалось выиграть миллион долларов в телешоу "Are You Smarter Than a 5th Grader?".

Смута будут помнить как неординарного персонажа с широким кругом интересов, выходящим за рамки открытий, которыми он наиболее известен. Как пишет издание Uniri, он путешествовал по миру, искренне интересовался общественными проблемами, такими как изменение климата, и гордился тем, что появлялся в эпизодических ролях в известном ситкоме "Теория большого взрыва".