В monobank снова был сбой из-за массовых поисков лимонов
- 18 октября в monobank произошел сбой из-за массовых "лимонных поисков" пользователей.
- В приложении было зафиксировано более 26 000 запросов в секунду, что повлекло проблемы с работой платформы.
Пользователи продолжают "лимонные поиски" в приложении "Монобанка", чтобы принять участие в розыгрыше. Утром 18 октября в приложении был сбой.
Об этом пишет 24 Канал. Олег Гороховский в своем телеграмм-канале сообщил о значительном росте трафика в monobank.
Почему monobank мог не работать?
Гороховский рассказал, что в приложении было более 26 000 запросов в секунду. Это связано с "лимонными поисками", которые запустили в monobank 16 октября.
Приложение monobank могло не работать / Скриншот 24 Канала
Если у вас проблемы с корзиной, то это дополнительный челленж, потому что 26000 запросов в секунду и оно вас не выдерживает,
– написал соучредитель monobank.
Бешеный трафик в monobank на фоне "лимонных поисков" / Фото Гороховского
Что известно о "лимонной лихорадке"?
Напомним, что monobank запустил розыгрыш, где участники могут выиграть 1 000 000 гривен или BMW, собирая лимоны в их приложении.
Этот интерактивный розыгрыш создал банк в честь достижения 10 миллионов пользователей.
Впрочем, приложение неоднократно испытывало технический сбой из-за большого наплыва пользователей, которые ищут лимоны для участия в розыгрыше.