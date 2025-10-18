Пользователи продолжают "лимонные поиски" в приложении "Монобанка", чтобы принять участие в розыгрыше. Утром 18 октября в приложении был сбой.

Об этом пишет 24 Канал. Олег Гороховский в своем телеграмм-канале сообщил о значительном росте трафика в monobank.

Смотрите также Все ищут лимоны в monobank – что это такое и где их найти

Почему monobank мог не работать?

Гороховский рассказал, что в приложении было более 26 000 запросов в секунду. Это связано с "лимонными поисками", которые запустили в monobank 16 октября.

Приложение monobank могло не работать / Скриншот 24 Канала

Если у вас проблемы с корзиной, то это дополнительный челленж, потому что 26000 запросов в секунду и оно вас не выдерживает,

– написал соучредитель monobank.

Бешеный трафик в monobank на фоне "лимонных поисков" / Фото Гороховского

Что известно о "лимонной лихорадке"?