Выбираем источник бесперебойного питания для дома и офиса

Источник бесперебойного питания – оптимальный и современный способ справиться с некачественным электропитанием. В этом материале мы собрали информацию, которая поможет определиться с выбором.

Для начала коротко о том, как работает источник бесперебойного питания (ИБП или более привычное нам UPS). При наличии электричества на входе бесперебойник передает его через себя на подключенные приборы, а некоторые модели еще и обеспечивают высококачественную стабилизацию напряжения. Если электричество исчезло, он мгновенно переходит в режим работы от аккумуляторов и продолжает питать технику. При восстановлении внешнего питания источник автоматически перейдет на трансляцию сети и параллельно зарядит аккумуляторы. Мощный бесперебойник – лучшая альтернатива генератору: срабатывает мгновенно, защищает бытовую технику и электронику от скачков напряжения, не требует обслуживания и заправки топливом, работает бесшумно и экологично.

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Как выбрать бесперебойник для дома

Современное жилье сложно представить без большого количества бытовой техники, телевизора, компьютера, стиральной машины. Практически вся эта техника подвержена действию скачков напряжения в электросети. Самый простой способ обезопасить домашнюю технику от электромагнитных помех и скачков напряжения – сетевой фильтр. Но он не оградит от отключения электроэнергии. Более чувствительные к качеству электроснабжения устройства, например компьютер или внешний жесткий диск, лучше защищать источниками бесперебойного питания для компьютеров. Его встроенная аккумуляторная батарея подает напряжение при выключении электроэнергии и оставляет время при исчезновении напряжения в сети сохранить ценную информацию.

Классическим объяснением необходимости UPS является ситуация, когда из-за исчезновения электроэнергии в доме выключается компьютер и вы теряете ценные файлы, которые не успели сохранить. Однако на компьютерах их польза не ограничивается. ИБП – это еще и выгода. В случае перегорания стоимость новой техники может измеряться десятками тысяч гривен, а источник бесперебойного питания обойдется значительно дешевле.

Итак, сначала необходимо решить, для каких приборов вам нужен бесперебойник. Ведь ИБП для компьютера не подойдет для котла, отопительного насоса, холодильника и других бытовых приборов.

Для правильного подбора нужно определиться с ответами на 3 вопроса:

Что именно требует бесперебойного питания – отдельный бытовой прибор, группа приборов или весь дом. Ответ на этот вопрос определяет мощность и среднюю нагрузку. Вычислите необходимую мощность, информация о которой есть на каждом отдельном приборе.

– отдельный бытовой прибор, группа приборов или весь дом. Ответ на этот вопрос определяет мощность и среднюю нагрузку. Вычислите необходимую мощность, информация о которой есть на каждом отдельном приборе. Время автономной работы . Оно необходимо для расчета емкости аккумуляторов.

. Оно необходимо для расчета емкости аккумуляторов. Качество входного напряжения. Оно может быть как качественным и стабильным, так и некачественным, то есть пониженным, повышенным или "скачущим". В первом случае рекомендуются инверторы, во втором необходимы стабилизаторы напряжения или ИБП типа on-line.

Какие бывают

Самые простые и дешевые варианты – это оффлайн бесперебойники для одного устройства или инверторы. Они не имеют стабилизатора и если в вашем доме наблюдаются постоянные скачки напряжения, он будет постоянно работать от батареи, что сократит ее срок службы. Могут работать с солнечными панелями.

Лучшими вариантами считаются линейно-интерактивные ИБП со стабилизатором напряжения. По сути это оффлайн-инверторы со встроенным стабилизатором низкой точности.

По сути это оффлайн-инверторы со встроенным стабилизатором низкой точности. Онлайн ИБП имеют максимально возможную стабилизацию напряжения, фильтруют все сетевые помехи и скачки напряжения, но могут требовать установки в изолированном помещении, поскольку шумят охлаждающими вентиляторами. Применяется для наиболее чувствительного оборудования (медицинское, серверное), низкокачественной входной сети и при наличии бытовой техники и электроники премиум-класса.

Как выбрать мощность

Чтобы выбрать мощность ИБП, вам нужно знать мощность подключенного к ИБП оборудования и выбрать ИБП, мощность которого несколько больше (с запасом), чем максимальная мощность нагрузки. Предпочтительно, чтобы превышение было примерно на 20-30%.

Потребление энергии рассчитывается в ваттах путем добавления соответствующего показателя из всех приборов, которые вы будете подключать к ИБП. Эту информацию можно найти на зарядных устройствах или на самих приборах.

Время работы

Время работы ИБП, в течение которого он поддерживает питание, – самый главный вопрос. Время резервирования в каждом отдельном случае зависит от мощности и защищаемого оборудования.

Время работы может стартовать от 5 минут и достигать 20 минут. Также существуют варианты, которые могут поддерживать работу до нескольких суток (с внешними аккумуляторами).

Таким образом можно говорить о двух выводах:

Покупать ИБП без стабилизатора напряжения для большой техники (холодильника, телевизора, стиральной машины и подобного) нет смысла. Ведь тогда основная суть его работы сводится к тому, чтобы устройство поработало всего на 5-20 минут дольше. Для компьютера это имеет смысл, но для других приборов – нет.

Покупать ИБП есть смысл тогда, когда свет в доме "мигает", то есть периодически исчезает на непродолжительные промежутки времени и сразу возвращается. Это не актуально для нынешних военных реалий, когда свет исчезает на многие часы.

ИБП с дисплеем

Все бесперебойники информируют пользователя с помощью звуковых сигналов, например о переключении в режим работы от батарей. Кроме того, ИБП комплектуются светодиодными индикаторами, сигнализирующими о различных состояниях, например, при необходимости замены батареи. ИБП с ЖК-дисплеем дает всю информацию на экране, что может оказаться гораздо удобнее.