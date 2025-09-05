Warner Bros. Discovery подала иск против компании Midjourney, обвиняя ее в создании и распространении изображений и видео с использованием культовых персонажей без разрешения. Среди примеров – Супермен, Багз Банни, Скуби-Ду и другие.

В судебном заявлении Warner Bros. Discovery утверждает, что Midjourney незаконно воспроизводит, демонстрирует и распространяет производные работы, используя инструменты для генерации изображений и видео. К материалам дела добавлены примеры того, как ИИ-сервис создавал копии персонажей, в частности Женщины-кошка, Твити, Power Puff Girls и даже Рика и Морти –только на основе запросов пользователей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Компания также отмечает, что сгенерированные копии появляются даже тогда, когда в промптах прямо не упоминаются конкретные герои. Так, после запроса "классическая битва супергероев из комиксов" Midjourney выдал изображение с Суперменом, Бэтменом и Флэшем.

Это не первый случай, когда стартап сталкивается с подобными обвинениями: Disney и Universal уже подали против него аналогичные иски, называя Midjourney "виртуальным торговым автоматом", выдающим бесконечные копии их работ.

Warner Bros. Discovery утверждает, что Midjourney сознательно игнорирует масштабы нарушений и использует чужую интеллектуальную собственность для привлечения подписчиков и получения прибыли. В иске говорится, что "трудно представить более умышленное нарушение авторских прав, чем то, что происходит здесь".

Компания требует возмещения убытков и просит суд запретить Midjourney копировать, демонстрировать и распространять ее интеллектуальную собственность, а также обязать внедрить защитные механизмы от нарушений. На момент публикации Midjourney не прокомментировала ситуацию.

Как другие киностудии реагируют на ИИ-технологии?

Некоторые кинокомпании понимают, что ИИ неотвратимо станет частью этой индустрии. Например, киностудия Lionsgate заключила соглашение с исследовательской компанией в области искусственного интеллекта Runway, предоставив ей доступ к своей обширной библиотеке фильмов и сериалов. Цель партнерства –обучить новую генеративную модель ИИ на таких известных франшизах, как "Джон Уик", "Пила" и "Голодные игры", чтобы помочь кинематографистам оптимизировать свою работу и существенно сократить расходы.

Представители Lionsgate верят, что партнерство с Runway позволит им создавать высококачественный, но одновременно капитало-эффективный контент. Майкл Бернс, заместитель председателя Lionsgate, отметил, что некоторые режиссеры уже выражают интерес в том, как ИИ может помочь им на стадиях до- и после-продакшна. По его словам, эта сделка сэкономит компании "миллионы и миллионы долларов".

Технология ИИ будет использоваться для таких задач, как разработка раскадровок, создание фоновых сцен и спецэффектов. Этот шаг особенно актуален для Lionsgate после неудачного лета: ряд фильмов, включая ребут "Ворона", "Министерство неджентльменской войны" Гая Ричи и экранизацию игры "Бордерлендс", показали низкие результаты в прокате. По оценкам, только "Бордерлендс" принес студии убытки от 20 до 30 миллионов долларов.

Эта сделка происходит на фоне юридических проблем Runway, ведь группа художников подали в суд, утверждая, что система генерации изображений нарушила их авторские права. Кроме того, недавно губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал два законопроекта, которые ограничивают использование ИИ-копий исполнителей. Эти законодательные изменения, поддержаны Гильдией киноактеров, отражают рост беспокойства относительно влияния технологий на киноиндустрию.