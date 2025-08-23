В польском городе Гданьск археологи сделали необычайное открытие: под магазином мороженого раскопали средневековое захоронение, которое может пролить свет на раннюю историю города и его элиту. Находка оказалась гораздо интереснее, чем можно было представить, и уже привлекла внимание не только ученых, но и общественности.

Что известно о таинственном воине?

Археологи из компании ArcheoScan проводили раскопки в историческом центре Гданьска, на месте, где с XI по XIV век располагалась крепость. В пределах этой крепости когда-то были замок, церковь и кладбище. Именно здесь, под слоями земли и современной застройкой, исследователи обнаружили исключительную гробницу XIII века, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Главной ценностью находки стала большая известняковая надгробная плита, на которой выгравировано изображение рыцаря в полном кольчужном доспехе. Археолог Сильвия Кужинская, которая руководила раскопками, отметила, что такие плиты являются большой редкостью для средневековой Польши, поскольку лишь на немногих из них изображали умерших. Плита имеет длину около 150 сантиметров и изготовлена из известняка, который, предположительно, был привезен со шведского острова Готланд. На ней изображен мужчина в полный рост, который держит в руках меч и щит.

Состояние сохранности артефакта поражает. По словам Кужинской, несмотря на то, что плита сделана из мягкого известняка и пролежала в земле веками, резьба, доспехи и щит до сих пор четко видны.



Несмотря на хрупкий известняк, надгробие рыцаря сохранило впечатляющие детали после столетий пребывания под землей, в частности детали кольчуги / Фото Сильвия Кужинская/ArcheoScan



Еще один угол обзора надгробия и череп / Фото Сильвия Кужинская/ArcheoScan

После того, как команда ArcheoScan осторожно сняла плиту, под ней обнаружили хорошо сохранившийся мужской скелет. Интересно, что в могиле не было никаких погребальных предметов или сокровищ. Все доказательства указывают на то, что похороненный человек имел высокий социальный статус и, вероятнее всего, был рыцарем или выполнял важные военные функции. Хотя время и место захоронения совпадают с периодом расцвета Тевтонского ордена, исследователи не нашли никаких надписей или символов, которые бы однозначно связывали воина с этой организацией.

Эта находка является чрезвычайно важной для Гданьска, поскольку она представляет собой прямую связь с периодом основания города и дает редкую возможность заглянуть в жизнь и погребальные ритуалы средневековой элиты.

Работа над изучением гробницы и скелета еще продолжается. Исследователи планируют задокументировать плиту с помощью 3D-сканирования высокого разрешения, чтобы реконструировать и сохранить уникальную резьбу.

Кроме того, химический и генетический анализ костей поможет лучше понять, кем был этот человек и какой была его жизнь. Ученые также планируют создать реконструкцию лица на основе черепа, чтобы увидеть, как мог выглядеть рыцарь, которого общественность уже успела окрестить "гданьским Ланселотом".