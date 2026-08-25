Майбутній флагман Samsung отримає фантастичну технологію, з якою ви забудете про захисне скло

Компанія Samsung може оснастити свій майбутній флагман Galaxy S27 Ultra унікальним самовідновлювальним склом. Ця технологія дозволить пристрою самостійно позбавлятися від дрібних подряпин і зберігати ідеальний вигляд без використання додаткових захисних плівок чи скла.

Новий крок у захисті мобільних пристроїв

Інженери південнокорейського гіганта об'єднали зусилля з відомим виробником захисного скла Corning, щоб створити революційне покриття, пише Android Authority. Спільна розробка має вирішити одну з найбільших проблем сучасних користувачів – появу дрібних подряпин від повсякденного використання.

Інформацією про розробку поділився відомий інсайдер під ніком Schrödinger у соціальній мережі X. За його даними, фахівці створюють нове покриття для наступного покоління захисного скла Gorilla Armor. Головна мета проєкту полягає в тому, щоб дозволити поверхні самостійно відновлюватися після щоденних дрібних ушкоджень.

Технологія може мати певний компроміс. Нове покриття, ймовірно, виявиться менш стійким до сильних подряпин, ніж традиційне загартоване скло. Попри це, здатність самостійно затягувати дрібні тріщини товщиною з волосину може стати вирішальним фактором для покупців.

Наразі розробники не розкривають, чи з'явиться таке скло безпосередньо на екрані Galaxy S27 Ultra, чи його використають лише для захисту задньої панелі смартфона. Також залишається таємницею тривалість розробки та офіційна назва майбутнього продукту.

Забуте старе: досвід минулих років

Концепція матеріалів, які здатні відновлювати власну структуру, здається фантастичною, проте виробники вже намагалися втілити її раніше. Ще у 2015 році компанія LG випустила смартфон G Flex 2. Задня кришка цього гаджета мала спеціальний пластиковий шар, який з часом затягував дрібні пошкодження.

Проте тоді технологія мала серйозні недоліки. Тогочасний пластиковий матеріал дуже швидко збирав відбитки пальців та притягував пил. За одинадцять років індустрія зробила величезний крок уперед, тому сучасне скло від Corning має показати значно кращі результати.

Чого чекати від майбутнього флагмана

Нещодавні витоки зображень Galaxy S27 Ultra демонструють, що зовні смартфон мало чим відрізнятиметься від моделі S26 Ultra. Єдиною помітною зміною стане новий дизайн блоку камер, який дуже нагадує оформлення в iPhone. Проте революційне скло може стати саме тією внутрішньою інновацією, яка здивує ринок.

Корейський виробник презентує нову лінійку флагманських смартфонів на спеціальному заході на початку 2027 року. Тоді компанія й розкриє всі технічні таємниці своєї розробки.