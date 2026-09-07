Samsung назавжди закриває два унікальні сервіси

Ера штучного інтелекту змушує техногігантів змінювати пріоритети та позбуватися застарілих інструментів. Компанія Samsung вирішила тихо закрити два додатки доповненої реальності, якими раніше активно вихвалялася на презентаціях своїх флагманів.

Непотрібні технології минулого

Південнокорейський гігант офіційно припиняє підтримку сервісів AR Doodle та Quick Measure. Розробники опублікували оновлені списки змін у фірмовому магазині Galaxy App Store, де зазначили, що обидва інструменти повністю припинять роботу 31 грудня 2026 року, пише Android Authority.

Колись доповнена реальність, як і метавсесвіт чи блокчейн, була головним трендом мобільного ринку. Проте з початком безроздільного панування штучного інтелекту компанії почали масово згортати функції доповненої реальності, які раніше активно просували. Обидва мобільні сервіси не отримають підтримки у майбутніх версіях операційної системи, починаючи з оновлення One UI 9.

Чим запам'яталися ці мобільні додатки

Додаток AR Doodle дозволяв користувачам малювати віртуальні об'єкти у повітрі за допомогою камери телефону та стилуса, прикріплюючи малюнки до облич чи предметів.

Інший сервіс, Quick Measure, допомагав вимірювати фізичні розміри об'єктів у реальному просторі за допомогою камери смартфона.

Цікаво, що на деяких нових пристроях, зокрема на гнучкому смартфоні Galaxy Fold 8, компанія вже заблокувала ці функції. Після кінцевої дати користувачі більше не зможуть завантажити програми з магазину. Попри це, додатки продовжуватимуть працювати на тих телефонах, де користувачі встановили їх раніше. Експерти радять завантажити їх до кінця року, якщо ви плануєте користуватися ними далі.