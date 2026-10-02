Штучний інтелект звужує кругозір людства і загрожує глобальним колапсом знань

Використання штучного інтелекту для пошуку відповідей може непомітно обмежувати доступ людства до різноманітних думок і фактів. Науковці з'ясували, що мовні моделі видають значно одноманітнішу інформацію, ніж класичні пошуковики, формуючи ризик глобального колапсу знань.

Чому ШІ видає однакові відповіді

Дослідники з Департаменту комп'ютерних наук Копенгагенського університету провели масштабне тестування 27 різних великих мовних моделей, про що повідомляє видання TechRadar. Фахівці проаналізували близько 70 мільйонів відповідей на 155 різноманітних тем – від ядерної зброї до K-Pop, використавши 200 варіантів запитів.

Результати показали, що навіть найпросунутіша модель GPT-5 генерує на 18,5 відсотка менш різноманітні відповіді, ніж стандартний пошуковик Google. Загалом інформація від чат-ботів виявилася майже на 19 відсотків одноманітнішою, ніж результати класичної пошукової видачі. Це суттєво звужує діапазон поглядів та інтерпретацій, до яких користувачі отримують доступ.

Люди значною мірою піддаються впливу однієї й тієї ж інформації знову і знову. Тож ШІ-чат-боти не просто змінюють те, як ми знаходимо знання, а й те, до яких саме знань ми маємо доступ,

– прокоментував першоавтор дослідження Дастін Райт.

Загроза колапсу знань та ефект глобалізації

Науковці застерігають, що постійне спирання на штучний інтелект витісняє альтернативні погляди на периферію сприйняття. У результаті формується замкнене коло: найпопулярніший контент стає ще більш домінантним, тоді як інші думки та факти залишаються поза увагою суспільства.

Ми ризикуємо піддати людей впливу меншої кількості перспектив і вужчого діапазону знань. Це може створити замкнене коло, у якому найпопулярніший контент стає ще більш домінантним, а інший контент все більше ігнорують,

– заявила професорка та старша авторка дослідження Ізабель Аугенштайн.

Вона порівняла цей процес із глобалізацією, коли у будь-якій точці світу можна придбати однакові товари чи відвідати однакові кав'ярні. Це дає зручність, але водночас знищує унікальне різноманіття.

Чи загрожує нам сценарій ідіократії

Попри ризики, дослідники зазначають, що остаточний колапс знань людству поки не загрожує. Новіші моделі штучного інтелекту демонструють дещо більшу різноманітність відповідей порівняно зі своїми попередниками.

Розробникам ШІ-систем необхідно шукати баланс між точністю відповідей та збереженням широти людських поглядів. Якщо творці алгоритмів не розширять спектр джерел для навчання ботів, користувачі ризикують опинитися в інформаційній бульбашці, яка поступово знижуватиме загальний рівень обізнаності суспільства.