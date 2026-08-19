Штучний інтелект уже пише закони для США: в Конгресі все частіше звертаються до ChatGPT і Claude

Працівники Конгресу США все частіше довіряють підготовку законопроєктів чат-ботам ChatGPT та Claude. Тим часом юридична служба змушена працювати у посиленому режимі, аби виправити катастрофічну кількість помилок штучного інтелекту.

Як ШІ впливає на роботу юристів Конгресу?

Як повідомляє Politico з посиланням на власні джерела в Конгресі США, Управління законодавчого радника Палати представників (OLC) зіткнулося із серйозною проблемою. Фахівці, які перевіряють і редагують усі нормативні документи, виявили у згенерованих ШІ текстах численні неправильні терміни, помилкові посилання на чинні закони та інші неточності. Через це юристи витрачають на перевірку таких проєктів більше часу, ніж на їхнє створення з нуля.

Штучний інтелект не завжди розуміє важливі юридичні нюанси,

– каже Вейд Баллу, колишній керівник Управління законодавчого радника Палати представників.

Експерти зазначають, що нейромережі часто плутають фундаментальні поняття. Наприклад, алгоритми не розрізняють, чи має певна сума бути податковою пільгою, податковим вирахуванням, звільненням від податку або грантом. Крім того, ШІ помилково трактує термін "штат", через що до документа можуть не потрапити Вашингтон, округ Колумбія, або корінні племінні нації.

До побачення, навички

Окрім прямих помилок у тексті, фахівці зафіксували ще одну проблему. Співробітники Конгресу, які доручають написання законопроєктів чат-ботам, починають гірше розуміти суть самих документів. Під час самостійної підготовки люди глибоко занурюються в проблематику, тоді як використання алгоритмів позбавляє їх цього етапу аналітичної роботи.

Уряд шукає рішення

Попри це, саме управління OLC розпочало розробку власного спеціалізованого інструменту на основі штучного інтелекту під назвою Comparative Print Suite. Ця система допомагає працівникам аналізувати, як саме запропонований законопроєкт змінить чинне законодавство.

На відміну від публічних сервісів, вона, як очікується, не вигадуватиме факти: якщо програма не може визначити точне місце для внесення поправки, вона просто видає повідомлення про помилку.