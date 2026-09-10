17-річний школяр навчив штучний інтелект розгадувати таємничі сигнали з далекого космосу

Рохан Арні, який все ще навчається в школі, створив модель штучного інтелекту для розшифровки таємничих радіосплесків із далекого космосу. Його розробка з високою точністю розділяє швидкі радіоімпульси на ті, що повторюються, та поодинокі спалахи.

Штучний інтелект розкриває секрети космічних сигналів

Учень старшої школи високих технологій у Нью-Джерсі розробив нейромережу для аналізу швидких радіосплесків, які вважаються однією з найбільших загадок сучасної астрофізики, пише Times of India.

Для навчання своєї моделі під назвою "Керований варіаційний автоенкодер" юний дослідник використав масив даних радіотелескопа CHIME та написав код на бібліотеці PyTorch з нуля. Алгоритм зумів класифікувати повторювані та поодинокі імпульси з точністю 98 відсотків.

Аналіз показав, що джерела повторюваних сигналів розташовані ближче до Землі та мають вужчий частотний діапазон. Крім того, розробка виявила чотири нові потенційні повторювані сплески, які раніше залишалися непоміченими у зібраних даних.

Що таке швидкі радіосплески і як нова розробка допоможе науці

Швидкі радіосплески – це надзвичайно яскраві спалахи з далекого космосу, які тривають менше ніж одну секунду. Науковці досі не знають точних причин виникнення цих сигналів, хоча й мають чимало теорій. Частина з цих сигналів здатна регулярно повторюватися з часом.

Ці події є одними з найнезвичайніших сигналів, що виявляються радіоастрономами, оскільки вони вивільняють величезну кількість енергії за надзвичайно короткі періоди. Хоча вчені визначили деякі можливі джерела та асоціації, повна картина того, як утворюються швидкі радіосплески, залишається неясною.

Тож дослідник упевнений, що новий інструмент допоможе астрономам аналізувати майбутні спостереження та перевіряти теорії походження радіосигналів.

Поза дослідженнями космосу юний винахідник співпрацює з науковцями Гарвардського університету над проєктом NeuroDiffEq, очолює шкільний клуб робототехніки та вже навчив основ точних наук понад 100 молодших учнів.