Тепер ми знаємо, хто стояв за вірусною ШІ-моделлю Ox Alpha: ось її справжня назва

Інтернет-спільнота нарешті розкрила таємницю загадкової моделі штучного інтелекту Ox Alpha, яка буквально підірвала Кремнієву долину. Як виявилося, за безкоштовним інструментом, що випередив американських конкурентів, стоїть китайський стартап Z.ai зі своєю новою розробкою GLM-5.3-Flash.

Шлях від повної анонімності до вершини технологічного світу

Усе почалося 20 серпня 2026 року, коли на платформі OpenRouter несподівано з'явився загадковий інструмент під назвою "stealth/ox-alpha" без жодної інформації про авторів. Нова нейромережа за лічені дні стала лідером за використанням, обійшовши багатьох конкурентів, пише 24 Канал. Лише за один тиждень користувачі здійснили понад 343 мільйони запитів та обробили колосальні 27,2493 трильйона токенів. Інструмент зацікавив навіть керівників великих корпорацій.

Дуже вражає,

– прокоментував генеральний директор платіжної компанії Stripe Патрік Коллісон, який особисто протестував новий інструмент.

Це відбулося якраз на тлі новин про те, що Stripe купує платформу OpenRouter за понад 7 мільярдів доларів.

Як розробники викрили китайський слід

Невдовзі фахівці розпочали справжнє детективне розслідування, щоб дізнатися правду. Хоча ШІ-модель наполегливо представлялася розробкою невідомої організації, технологічні "відбитки пальців" збрехати не змогли.

Насамперед дослідники проаналізували токенізатор і виявили повний збіг із сімейством GLM-5 від Z.ai на всіх 95 тестових пробах. Окрім того, помилки при некоректних запитах повертали ідентичні коди помилок, а обробка відео відбувалася точно так само, як у моделі GLM-5V-Turbo.

Унікальна архітектура та шалена витривалість

Згодом Z.ai вже й сама офіційно підтвердила, що за маскою ховалася GLM-5.3-Flash. Інженери створили модель на основі архітектури суміші експертів (MoE) із загальним обсягом 320 мільярдів параметрів, хоча під час кожного запиту активуються лише 18 мільярдів. Вона пропонує величезне вікно контексту обсягом понад 1 мільйон токенів і здатна видавати до 131 072 токенів за раз.

Штучний інтелект продемонстрував надзвичайні результати під час практичних випробувань:

Один із розробників довірив системі створити повноцінний продукт із нуля. ШІ за 4,5 години самостійно написав код, придбав інтернет-домен, налаштував хмарні сервіси Supabase та Vercel і успішно запустив готовий сайт, пройшовши всі тести.

Інший користувач доручив моделі розробити тривимірний шейдер океану. Безперервна робоча сесія тривала 10,8 години та містила 951 хід самоперевірки та коригування коду.

Технологічний виклик Кремнієвій долині

Найбільше західних аналітиків вразив той факт, що Z.ai запускала ШІ виключно на чипах китайського виробництва. Завдяки оптимізованому програмному забезпеченню фахівці досягли триразового збільшення швидкості обслуговування. У комплексному рейтингу Artificial Analysis новинка набрала 57 балів, наздогнавши потужну американську модель GPT-5.6 Terra і перевершивши Gemini 3.7 Flash. Водночас вартість використання є рекордно низькою – лише 0,15 долара за 1 мільйон вхідних токенів та 0,50 долара за 1 мільйон вихідних токенів.

Навіть якщо Сполучені Штати Америки заблокують постачання передових чипів, уже важко завадити Китаю надавати доступ до вже розроблених моделей штучного інтелекту за низькою ціною,

– заявило журналістам BigGo Finance неназване джерело в напівпровідниковій галузі.

Попри жорсткі експортні обмеження з боку Заходу, китайські розробники ШІ змогли довести свою повну незалежність в обслуговуванні великих моделей. Тепер Z.ai випустила код нейромережі у вільний доступ під ліцензією MIT, що дозволяє кожному запускати її локально на власному обладнанні.