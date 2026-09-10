Складка на екрані iPhone Duo нікуди не зникла, попри всі обіцянки інсайдерів

Компанія Apple нарешті представила свій перший гнучкий смартфон iPhone Duo, навколо якого роками ходили чутки. Головною інтригою новинки залишалося питання складки на екрані, адже цей дефект зазвичай псує вигляд усіх подібних пристроїв.

Добре, але не ідеально

Фахівці створили складну структуру з 10 надтонких шарів для внутрішнього дисплея розміром 19,3 сантиметра. Верхній захисний шар із полімеру nano-texture виявився на 40 відсотків жорсткішим за аналоги у конкуруючих пристроях, а мікролінзову текстуру розробники нанесли попіксельно за допомогою лазерної літографії. Це суттєво зменшило відблиски світла та видимість згину, пише Notebookcheck.

Внутрішній дисплей є дивовижно пласким і гладким завдяки технології nano-texture,

– прокоментували представники компанії Apple.

Для боротьби зі складкою інженери використали високоміцне скло над і під дисплеєм, а в основу всієї конструкції поклали титанову пластину та спеціальні ребра жорсткості. Механізм шарніра містить понад 100 компонентів для довговічної роботи.

Крім того, розробники застосували особливий в'язкопружний оптичний клей, який дозволяє шарам екрана вільно ковзати один відносно одного під час згинання, наче сторінкам книжки.

Оптично прозорі клеї дозволяють шарам екрана ковзати під час складання, мінімізуючи напругу та складку,

– додали в компанії Apple.

Чи помітна складка в реальному житті

Перші огляди та відео свідчать, що повністю усунути складку розробникам не вдалося, адже закони фізики діють на будь-які гнучкі матеріали. Попри це, під прямим кутом огляду згин здається практично непомітним для людського ока, переважаючи за цією якістю конкурентів із Samsung.

У цьому ролику на мить стає видно згин, коли екран стає чорним: дивіться відео

El iPhone Duo, con un par de asteriscos, es una pasada. Este vídeo creo que ilustra bien por qué es el sueño de quienes viven viendo clips verticales y comiendo frente al móvil. pic.twitter.com/0zUpk7MJvN — Javier Lacort (@lacort) September 9, 2026

Для додаткової зручності інженери адаптували систему iOS, яка автоматично зміщує елементи інтерфейсу від лінії згину, а також заховали камеру безпосередньо під поверхню дисплея.