Дешево, як ніколи: скільки тепер коштує соцмережа X Ілона Маска, яка все ще продовжує падіння

Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів, хоча це була дещо завищена сума, адже, за тодішніми оцінками, компанія коштувала менше. Це спонукало інвесторів швидко погодитися на привабливу пропозицію й віддати соцмережу в руки нового одноосібного власника. Але два роки повільного й невблаганного падіння привели тепер уже компанію X Corp. до геть іншої картини. Яка ж ситуація тепер?

Скільки тепер коштує X

Коли Маск купив Twitter два роки тому, компанія Fidelity вклала в цю угоду 19,66 мільярда доларів через свій фонд Blue Chip Fund. Як уперше помітило видання Techcrunch, нещодавно опубліковані фінансові документи інвестора свідчать, що вартість цих інвестицій впала більш ніж на 78% до 4,19 мільярда доларів. На основі цих даних можна розрахувати вартість усієї компанії.

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Загалом це не перший випадок, коли інвестиційна компанія показує падіння своїх інвестицій в X. Її фінансова звітність чудово демонструє історію зниження вартості компанії: усе через рік після початкових інвестицій у 2022 році ціна компанії впала на 65% і продовжує знижуватися з кожним фінансовим звітом. Наприклад, наприкінці липня Fidelity оцінила свої активи в 5,5 мільярда доларів. Тобто лише за два місяці було втрачено 1,31 мільярда доларів.

І ми можемо легко зрозуміти, чому так відбувається. Більшість великих рекламодавців втекли з Twitter, коли він став X, але, звісно ж, не через зміну назви, а через зростання кількості мови ненависті, расизму, антисемітизму, гомофобії, випадків переслідування, нацистських висловлювань та іншого непотребу, який з'являвся поряд із рекламними оголошеннями, чого компанії вкрай не люблять. Додайте сюди стрімке зростання кількості ботів, і картина повністю складається.

То скільки ж тепер коштує компанія? Ці 78% уцінки означають, що Fidelity зараз оцінює X приблизно в 9,4 мільярда доларів. Це катастрофічно менше, ніж початкові 44 мільярди, які Маск віддав за компанію. Що цікаво, відразу після покупки він хвалився тим, що зробить компанію настільки дорогою, що вона згодом буде коштувати цілий трильйон доларів. Що ж, це буде важко зробити, коли ти прямо зі сцени посилаєш рекламодавців на три букви, а потім бідкаєшся, що вони дійсно пішли.