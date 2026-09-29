Шпигунський супутник часів Холодної війни загадково розпався на орбіті, але ніхто не знає причин

У космосі на висоті 775 кілометрів над Землею раптово вибухнув секретний американський супутник-шпигун USA 32, виготовлений і запущений ще за часів Холодної війни. Апарат розпався на хмару уламків, яка загрожує іншим космічним апаратам. Науковці досі не можуть з'ясувати причини цієї катастрофи.

Загадковий вибух на орбіті

Космічний апарат USA 32, відомий також під назвою Farrah III, вивели на орбіту фахівці Національного управління військово-космічної розвідки США ще у 1988 році. Основним завданням цього циліндричного супутника, який за формою нагадував гігантську консервну банку, було перехоплення радянських радіосигналів і радарних випромінювань із космосу, пише Live Science.

Інформацію про місію повністю розсекретили лише цього року, хоча сам апарат припинив функціонувати багато десятиліть тому. Військові давали супутникам неофіційні імена на честь зірок 1970 – 1980 років, тому апарат отримав прізвисько на честь акторки Фарри Фоссет.

Служба спостереження Космічних сил США Space-Track повідомила, що 13 вересня супутник зазнав раптового руйнування.

Чому стався вибух: усі версії

Фахівці приватної компанії s2a systems уже зафіксували та сфотографували найбільші фрагменти апарата, однак досі ніхто не знає точної кількості утворених сміттєвих частинок.

Вибух стався на висоті 775 кілометрів над поверхнею нашої планети, і вже протягом першої доби уламки сформували велетенське кільце навколо Землі.

Дослідники розглядають кілька основних гіпотез того, що відбулося на орбіті. Найімовірнішою причиною вважають зіткнення з крихітним метеороїдом або внутрішній збій через старість апарата.

Старі космічні апарати несуть акумулятори та залишки палива, тому після тридцяти восьми років нагрівання й охолодження бак під тиском або елемент живлення на USA 32 міг просто розірватися,

– прокоментували представники видання Spaceweather.

Експерти також зазначають, що попри відсутність прямих доказів застосування протисупутникової зброї, повністю відкидати цей сценарій поки теж не варто. Подібні технології на своїх старих супутниках випробовували різні країни, зокрема Росія, а військове керівництво США нещодавно вперше визнало наявність власних орбітальних озброєнь.

Загроза для інших супутників та ефект Кесслера

Район низької навколоземної орбіти, де стався вибух, є надзвичайно завантаженим. Там працюють понад 200 активних супутників, а також залишаються уламки після зіткнення американського та російського апаратів у 2009 році.

Поки що катастрофа не завадила запуску нових місій. Зокрема, 16 вересня відбувся успішний старт вантажного корабля до Міжнародної космічної станції, яка перебуває на висоті близько 400 кілометрів. Також компанія SpaceX без перешкод виконала кілька секретних запусків для Космічних сил США та випробувальний політ системи Starship.

Однак із часом земна гравітація та атмосферне гальмування зміщуватимуть уламки USA 32 нижче. Це може змусити екіпажі Міжнародної космічної станції та китайської станції Тяньгун виконувати захисні маневри для ухилення від зіткнень.

Науковці застерігають, що накопичення космічного сміття здатне спровокувати синдром Кесслера. Це критичний стан орбіти, коли неконтрольована ланцюгова реакція зіткнень унеможливить будь-які майбутні космічні польоти.