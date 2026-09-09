Китайський супутник розпався в космосі, засмітивши унікальну орбіту сміттям на довгі століття

Китайський розвідувальний апарат Yaogan-50 (02) зазнав аномалії на орбіті та розпався на десятки фрагментів. Тепер ці уламки зависли на висоті близько 950 кілометрів, де вони залишатимуться століттями й створюватимуть ризик зіткнення з іншими космічними апаратами.

Що сталося з китайським супутником

Як повідомляє видання Gizmodo, китайський апарат запустили 15 березня 2026 року за допомогою ракети-носія Long March 6A. Супутник успішно вийшов на робочу високоретроградну орбіту, тобто рухався у напрямку, протилежному обертанню Землі, на висоті приблизно 952 кілометри з нахилом 142 градуси.

Однак уже через кілька місяців після початку місії супутник вийшов із ладу. Колишній астрофізик із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл, який відстежує подібні події у космосі, повідомив, що 4 вересня Космічні сили США внесли до каталогу 43 об'єкти космічного сміття, які утворилися внаслідок руйнування Yaogan-50 (02).

Чому космічне сміття залишатиметься на орбіті століттями

Наразі фрагменти супутника перебувають на висоті від 600 – 1 100 кілометрів над поверхнею Землі. Усі вони залишаються в межах характерної орбіти апарата з нахилом 142 градуси.

За даними NASA, об'єкти, які залишаються на орбіті нижче 600 кілометрів, зазвичай згорають в атмосфері Землі протягом кількох років через атмосферне гальмування. Проте чим вище розташований уламок, тим довше він там залишається. Для сміття на висоті 800 кілометрів процес сходження з орбіти може затягнутися на століття, а на висоті понад 1 000 кілометрів уламки здатні кружляти навколо нашої планети тисячі років. На такій висоті розтрощені деталі ризикують зіткнутися з іншими супутниками або уламками, що спричинить утворення нових полів сміття.

Що відомо про причини аварії та призначення апарата

Експерти поки не з'ясували точну причину руйнування Yaogan-50 (02). Серед імовірних версій фахівці називають збій у рушійній установці, відмову акумулятора або зіткнення з іншим космічним об'єктом чи уламком.

Згідно з оцінками Європейського космічного агентства, за всю історію освоєння космосу сталося понад 660 вибухів, зіткнень або аномальних подій, які призвели до фрагментації апаратів. Зараз на орбіті Землі перебуває понад 1,5 мільйона об'єктів космічного сміття.

Серія Yaogan-50 містить супутники дистанційного зондування Землі та розвідки. Офіційний Пекін стверджує, що ці апарати призначені для обстеження земельних ресурсів, оцінки врожайності та запобігання стихійним лихам. Попри ці заяви, як зазначає видання SpaceNews, аналітики припускають використання супутників для військової розвідки та спостереження.