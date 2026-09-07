LG TV можуть збирати про вас більше даних, ніж ви думали – користувачі обурені

Новий звіт про роботу Smart TV від LG викликав хвилю обурення в інтернеті. Дослідники стверджують, що телевізори можуть збирати значно більше інформації про користувачів і їхні пристрої, ніж багато хто очікував.

Компанія LG опинилася в центрі нового скандалу, пов'язаного з конфіденційністю користувачів Smart TV. Розслідування, проведене Gamers Nexus разом із незалежними дослідниками у сфері безпеки, стверджує, що телевізори виробника можуть збирати дані не лише про те, що люди дивляться. Про це пише Techradar.

Що саме, за даними дослідників, збирають телевізори LG?

За твердженням авторів дослідження, система збору інформації може охоплювати практично все домогосподарство – від контенту на екрані до інших електронних пристроїв, які знаходяться поруч із телевізором.

Особливе занепокоєння викликали твердження про можливий збір аудіоданих навіть тоді, коли екран телевізора вимкнений. У розслідуванні також ідеться про отримання інформації щодо інших локальних пристроїв, географічного розташування та доступних поблизу бездротових мереж.

Gamers Nexus описує масштаби проблеми дуже різко. Автори розслідування говорять про "216 000 000 шпигунських телевізорів", які потенційно можуть збирати інформацію про мільйони інших пристроїв лише у США.

Водночас важливо зазначити, що йдеться про висновки авторів незалежного розслідування. LG на момент публікації матеріалу TechRadar ще не надала коментар щодо нових звинувачень.

Не лише телевізор: під увагою можуть бути смартфони та інші гаджети

Однією з найбільш тривожних частин розслідування стала інформація про те, що рекламна екосистема LG може використовувати телевізор як своєрідний центр для аналізу інших пристроїв у домі. За даними Gamers Nexus, телевізори можуть збирати інформацію про локальні пристрої, зокрема смартфони та інші бездротові гаджети.

Особливу увагу дослідники звернули на маркетингові матеріали LG, орієнтовані на рекламодавців. У них компанія прямо описує можливості отримання ширшої картини про людей, які користуються пристроями в одному домогосподарстві.

В одному з рекламних повідомлень LG стверджує:

Ми знаємо, хто перебуває в домогосподарстві LG. Ми знаємо, які пристрої там є. Ми знаємо, з яким контентом ви стикаєтеся на телевізорі, і знаємо, як поширити це охоплення на мобільні пристрої.

Компанія також просуває можливість розширювати рекламні кампанії з телевізора на інші пристрої, що належать людям у тому самому домогосподарстві.

Фактично рекламодавцям пропонується можливість використовувати Smart TV як частину більшої рекламної системи, яка охоплює не лише великий екран у вітальні, а й інші гаджети користувача.

Що означає фраза "ми володіємо екраном"?

Окремий резонанс викликала фраза "We own the glass", яку можна перекласти як "Ми володіємо екраном". У відеорозслідуванні Gamers Nexus демонструються записи виступів трьох різних керівників LG, які використовують фрази "ми володіємо екраном", "ми володіємо телевізором" або подібні формулювання.

За інформацією TechRadar, ці слова були частиною презентацій для рекламодавців. Йдеться про технологію ACR – Automatic Content Recognition, або автоматичне розпізнавання контенту. Така система аналізує, що саме користувач переглядає на телевізорі.

Важлива особливість ACR полягає в тому, що технологія може аналізувати контент незалежно від конкретного застосунку або сервісу, через який він відтворюється.

Отримана інформація може використовуватися для формування профілів інтересів і персоналізації реклами. Саме ця модель викликає дедалі більше запитань щодо того, наскільки добре користувачі розуміють, який обсяг інформації про них збирають сучасні телевізори.

Автори розслідування Gamers Nexus вважають, що рекламні функції телевізорів LG можуть виходити далеко за межі звичайного аналізу телевізійних уподобань. Вони називають такий рівень збору даних "нав'язливим і огидним".

Чи справді телевізор може стати інструментом спостереження?

Найбільше занепокоєння у цій історії викликає не лише конкретна компанія, а й загальна тенденція розвитку ринку Smart TV.

Телевізори давно перестали бути просто пристроями для перегляду телеканалів. Сучасні моделі мають операційні системи, доступ до інтернету, рекламні платформи, голосові функції та велику кількість датчиків. Для виробників це створює нові можливості для отримання доходу.

Продаж телевізорів сам по собі не завжди забезпечує великий прибуток. Через це виробники дедалі активніше розвивають рекламний бізнес і шукають способи монетизації програмного забезпечення та даних користувачів. Саме тому автори розслідування припускають, що подібні методи збору інформації можуть використовувати не лише LG.

Наприкінці свого відео Gamers Nexus заявили, що, на їхню думку, інші виробники телевізорів можуть робити приблизно те саме.

Автори порівняли такий розвиток ситуації з появою камер спостереження безпосередньо у вітальні. "Якщо ви хочете камери Flock на стіні своєї вітальні, саме так ви їх і отримаєте", – заявили вони.

Користувачі вже заговорили про бойкот LG

Реакція користувачів в інтернеті виявилася переважно негативною.

На форумі Reddit люди активно обговорюють результати розслідування та висловлюють обурення через можливий масштаб збору даних.

Один із користувачів написав: "У кожному пристрої в моєму будинку є LG... Я більше ніколи не куплю продукт LG". Інший коментатор заявив: "Сподіваюся, після цього ніхто не купуватиме їхню продукцію... Якщо я купую ваш продукт, я ним володію. Вони більше не "володіють екраном" чи чимось подібним".

Обурення посилюється тим, що це вже не перший скандал навколо LG і питань конфіденційності за останній час.

Лише трохи більше місяця тому компанію звинувачували у встановленні рекламного програмного забезпечення на комп'ютери та можливому записі людей, які перебувають у домі. Тоді LG заперечила ці твердження у своїй заяві. Нові звинувачення потенційно можуть завдати компанії ще більшої репутаційної шкоди, оскільки цього разу мова йде про мільйони Smart TV та великий обсяг даних, які потенційно можуть використовуватися рекламною індустрією.

Проблема може бути значно ширшою за одну компанію

Історія навколо LG демонструє ще одну важливу проблему сучасної електроніки.

Користувачі часто купують телевізор, смартфон або інший пристрій, сприймаючи його як власну техніку. Однак виробники дедалі частіше продовжують отримувати прибуток від пристрою вже після його продажу – через рекламу, програмні сервіси та використання даних.

При цьому зміни в правилах обробки інформації можуть з'являтися у нових версіях умов користування або політики конфіденційності, які більшість людей ніколи повністю не читає. Саме це викликає дедалі більше критики щодо того, наскільки добровільною та усвідомленою є згода користувачів на подібний збір даних.

TechRadar повідомляє, що звернувся до LG за коментарем щодо результатів нового розслідування. Позиція компанії може стати ключовою для оцінки конкретних тверджень Gamers Nexus.

Втім, незалежно від того, якою буде відповідь LG, історія вже привернула увагу до ширшої проблеми – сучасний телевізор може бути не просто екраном для перегляду фільмів, а частиною складної рекламної та аналітичної системи, про реальні можливості якої більшість власників техніки навіть не замислюється.